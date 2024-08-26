تمديد مدة التقديم على برامج البكالوريوس في الجامعة السعودية.. طريقة التقديم 1446

تم الإعلان عن تفاصيل تمديد مدة التقديم على برامج البكالوريوس في الجامعة السعودية من قبل الجامعة السعودية الإلكترونية بحسابها الرسمي، كما أنها قامت بتوضيح أن هذا التقديم سوف يستمر حتى يوم الخميس الموافق 19 من محرم 1446، وهذا التمديد متوفر في جميع فروع الجامعة السعودية الإلكترونية في المملكة، وهذا يعمل على إتاحة فرصة كبيرة لجميع الطلاب حتى يتمكنوا من الالتحاق بالجامعة السعودية الإلكترونية، ولكن يجب على جميع الطلاب من توفير الشروط والضوابط اللازمة من أجل القبول في الجامعة.

تفاصيل تمديد مدة التقديم على برامج البكالوريوس

بعد الإعلان عن تفاصيل تمديد مدة التقديم على برامج البكالوريوس في الجامعة السعودية، قامت الجامعة السعودية بالإعلان عن التخصصات المتوفرة في الجامعة السعودية الإلكترونية، كما أوضحت أن جميع فروع الجامعة متاحة، ومن تلك الفروع ما يلي:

الرياض، الدمام، جدة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، ينبع، الجبيل، الأحساء، أبها، جازان، نجران، العلا، القريات.

كما أن من أهم التخصصات التي يمكن التقديم عليها هي إدارة الأعمال، التجارة الإلكترونية، القانون، الإعلان الرقمي.

بالإضافة إلى المحاسبة، المالية، تقنية المعلومات، علوم البيانات، الصحة العامة، والمعلوماتية الصحية، اللغة الإنجليزية والترجمة.

طريقة التقديم في الجامعة السعودية الإلكترونية 1446

تحرص الجامعة السعودية الإلكترونية على أن تقوم بتقديم برامج متنوعة وفق متطلبات احتياجات العمل من أجل رؤية المملكة 2023، لذلك إذا كنت تريد المشاركة في تلك البرامج فيجب عليك معرفة طريقة التقديم التالية: