قام صندوق تنمية الموارد البشرية بالإعلان عن الخطوات المتعلقة كيفية التسجيل في برنامج وصول للمرأة العاملة في السعودية، حيث أن برنامج وصول واحدا من المبادرات المهمة المتواجدة في المملكة العربية السعودية والتي يتم تقديمها من خلال صندوق التنمية البشرية من أجل تنفيذ التعاون المتبادل مع مزودي خدمة سيارات الأجرة لدعم المرأة العاملة وهذا يتم عن طريق توفير خدمة النقل من وإلى مكان العمل بكل سهولة.

كيفية التسجيل في برنامج وصول للمرأة العاملة

جميع النساء العاملات في المملكة العربية السعودية سوف يتمكنوا الآن من معرفة كيفية التسجيل في برنامج وصول للمرأة العاملة في السعودية، من خلال إتباع تلك الخطوات التالية:

الدخول على المنصة الإلكترونية الرئيسية لبرنامج وصول.

الضغط على كلمة انضم الآن.

الدخول على صفحة تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم الخاص بك.

كتابة كلمة المرور المناسبة.

إدخال رمز التحقق المطلوب منك كتابته.

الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

التأكد من كلمة المرور الخاصة بك على الموقع من خلال استخدام الرسالة النصية المرسلة على الهاتف الخاص بك.

الضغط على كلمة متابعة، والضغط على انضم الآن.

اختر برنامج وصول الذي ترغب بالتسجيل فيه من خلال قسم برامجنا.

اختيار تفاصيل تسجيل لمزيد من المعلومات.

تحديد موقع منزلك عن طريق استخدام خريطة جوجل.

الضغط على الموافقة على جميع الشروط بعد قرائتها بعناية.

سوف تصلك رسالة صحية تشمل جميع التوجيهات اللازمة.

هكذا تم التسجيل في برنامج وصل بنجاح.

شروط التسجيل في برنامج وصول

يجب الموافقة على جميع الشروط المتعلقة بالتسجيل في برنامج وصول حتى يتم عملية التسجيل بكل سهولة، ومن تلك الشروط ما يلي: