“8 أسـلـحـة جـبــارة Kar98k“ أفضل أسلحة ببجي PUBG Mobile 2024 تعطيك القوة وتدمير الأعداء

سوف نوضح لكم اليوم من خلال مقالنا قائمة أفضل أسلحة ببجي وهي من الأشياء التي يتم البحث عنها بشكل مستمر من قبل اللاعبين حيث أن الأسلحة هي التي تساعد اللاعب في القضاء على الأعداء داخل اللعبة وتحقق له الانتصار، حيث أن فكرة اللعبة تدور حول وجود عدد من اللاعبين الذين يتقابلوا في ساحة واحدة ويجب على اللاعب تجميع الأسلحة والمعدات الطبية والبدء في قتل الأعداء ومن يبقى على قيد الحياة هو من يحقق الفوز.

أفضل أسلحة ببجي

سوف نقدم لكم في السطور التالية بنادق الهجوم هي من أفضل أسلحة ببجي ومن أكثر ما يميزها أنها تقوم بإطلاق النار بشكل تلقائي ومن أبرز أنواعها:

M416 وهي بندقية تتميز بدقتها العالية ومن السهل استخدامها.

Akm وهي من الأسلحة المفضلة لدى الكثير من اللاعبين وتتميز بأنها تقضي على الأعداء بشكل سريع.

Groza وهي من الأسلحة النادرة ولكنها تتميز بسرعتها في إطلاق النار.

M16A4 وهي من الأسلحة التي يحبها الكثير وذلك لأنها من الأسلحة الكلاسيكية وتتميز بدقتها العالية في إطلاق النار.

Scar-l وهي من الأسلحة السهلة الاستخدام ويتم التحكم بها بكل سهولة.

أسلحة ببجي بنادق القناصة

يجب العلم أنه من أكثر ما يميز بنادق القناصة في لعبة ببجي أنه يتم استخدامها من مسافات بعيدة لذلك فهي تعد من أفضل أسلحة ببجي ومنها: