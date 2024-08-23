ثورة رقمية جديدة أعلنت عنها واتساب .. ميزة حصرية تجعل المستخدم يتمكن من تسجيل الدخول دون الحاجة إلى رقم الهاتف

أعلنت شركة ميتا المالكة لتطبيق واتساب المراسلة الفورية عن إطلاق ميزة جديدة ينتظرها الملايين من المستخدمين وذلك لامكانية التسجيل دون الحاجة إلى رقم هاتف ويتم ذلك بتسجيل اسم المستخدم فقط، وبالتالي يكون من السهل التسجيل على جميع المستخدمين و الدخول إلى التطبيق وذلك من أجل ضمان خصوصية المستخدم وإرسال رسائل نصية بالتالي تساعد هذه الإضافة العديد من المستخدمين خاصة في الأماكن التي لا يوجد فيها شبكات وغير موجود بها أرقام هواتف.

الدخول إلى تطبيق واتساب بدون رقم هاتف

يمكن لجميع المستخدمين تسجيل الدخول إلى منصة واتساب عن طريق رقم الهاتف وذلك لإنشاء الحساب جديد مما يعرض المستخدم إلى الكشف عن بياناته الشخصية للكثيرين وبالتالي يمكن اختراقها بسهولة من العديد من الأشخاص، إلا أنه مع هذه الميزة الجديدة فإن إمكانية التسجيل ستكون متاحة من خلال إدخال البريد الإلكتروني فقط أو اسم المستخدم أو أي طريقة أخرى يمكن من خلالها الحفاظ على المعلومات الشخصية، وبالتالي المساهمة في زيادة أمان المعلومات الشخصية للمستخدمين والحصول على المزيد من الخصوصية.

تعزيز خصوصية المستخدمين عبر واتساب

يعمل التحديث الجديد لتطبيق واتساب على تسهيل المستخدمين على الوصول لأكبر عدد من الأفراد خاصة في المناطق النائية التي لا يوجد بها الشبكات قوية وبالتالي فإن هذه الميزة لا تقتصر فقط على تعزيز خصوصية المستخدم بل تعمل على تغيير جهات التواصل مع الأفراد المتواجدين على تطبيق الدردشة واتساب.

وبذلك تساعد هذه الميزة التواصل مع الآخرين بشكل أكثر سهولة دون أن يكون هناك قيود على أرقام الهواتف وعلى الرغم من الفوائد المتعددة والإضافات الجديدة والميزات التي يقدمها التحديث الأخير، إلا أن هناك بعض الإجراءات الأمنية القوية التي ينبغي اتباعها للحفاظ على أمان النظام الأساسي في تطبيق المراسلة الفورية واتس آب.

وعليه فينبغي أن يكون الدخول إلى إعدادات الحساب الشخصي يتم مع توثيق خاصية الأمان وبالتالي يحافظ بشكل أكبر على خصوصية المستخدم من الاختراق وعدم التعرض للتهكير، لذلك فإن هذه الميزة تسهل الاستخدام على معظم مستخدمي واتساب بشكل جيد.