خليكي ست بيت شاطرة .. طريقة تحضير فطائر طرية وقطنية للإفطار بمكونات بسيطة

إن الفطائر الطرية القطنية تعتبر خيارًا مناسبا للفطور يوميا وذلك لأنه يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة بأبسط المكونات وتناولها مع الجبن أو المربى، لهذا في مقالنا اليوم سوف نتعرف على طريقة التحضير إلى جانب المكونات التي لابد من توفرها من أجل الحصول على هذه الفطائر.

مكونات تحضير الفطائر الطرية القطنية

حتى يتم تحضير الفطائر الطرية القطنية في المنزل فإنه لابد من إحضار المكونات التالية:

عدد 2 كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ثلاثة أرباع كوب من الماء الدافئ.

ربع كوب من الماء الدافئ إضافي من أجل العجن.

خطوات تحضير الفطائر الطرية القطنية

تتمثل خطوات تحضير الفطائر الطرية القطنية في الخطوات التالية: