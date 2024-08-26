خليكي ست بيت شاطرة .. طريقة تحضير فطائر طرية وقطنية للإفطار بمكونات بسيطة

إن الفطائر الطرية القطنية تعتبر خيارًا مناسبا للفطور يوميا وذلك لأنه يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة بأبسط المكونات وتناولها مع الجبن أو المربى، لهذا في مقالنا اليوم سوف نتعرف على طريقة التحضير إلى جانب المكونات التي لابد من توفرها من أجل الحصول على هذه الفطائر.
مكونات تحضير الفطائر الطرية القطنية
حتى يتم تحضير الفطائر الطرية القطنية في المنزل فإنه لابد من إحضار المكونات التالية:
- عدد 2 كوب من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
- ربع كوب من الزيت النباتي.
- ثلاثة أرباع كوب من الماء الدافئ.
- ربع كوب من الماء الدافئ إضافي من أجل العجن.
خطوات تحضير الفطائر الطرية القطنية
تتمثل خطوات تحضير الفطائر الطرية القطنية في الخطوات التالية:
- في اناء صغير يتم اضافة كل من الخميرة الفورية وربع كوب الماء الدافئ و مزجهما معا وتركهما لمدة تتراوح من خمس إلى عشر دقائق حتى تتفاعل وتصبح رغوية.
- يتم مزج كل من الدقيق والملح في وعاء كبير.
- يضاف خليط الخميرة والزيت النباتي والماء الدافئ إلى المكونات الجافة.
- يتم عجن المكونات معا حتى يتم الحصول على عجينة طرية ويتم إضافة الماء الدافئ بالتدريج حتى يتم الحصول على عجينة بملمس مناسب إذا كانت العجينة جافة.
- تعجن العجينة لمدة تتراوح ما بين ثمانية إلى عشر دقائق حتى تصبح مرنة وطريقة.
- يتم وضع العجينة بعد العجن في اناء مدهون بالزيت ومن ثم تغطيها بقطعة من القماش.
- تترك العجينة في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تتخمر أو يتضاعف حجمها.
- بعد أن تتخمر العجينة تقطع إلى كرات صغيرة بحجم البيضة.
- يتم فرد كل كرة من العجين على سطح مرشوش بالقليل بالدقيق حتى تصبح رقيقة.
- تشكل العجينة حسب الرغبة.
- على نار متوسطة تسخن مقلاة غير لاصقة.
- توضع الفطائر في المقلاة ومن ثم تسويتها في الفرن حتى تحصل على لون ذهبى من الجانبين.
- يمكن إضافة الكثير من الحشوات إلى الفطائر من أجل اعطائها مذاق شهي.
- من الممكن أن يتم تقديم الفطائر مع الزبادي، الزيتون، صلصة الطماطم لتكون وجبة إفطار متكاملة.
- يستطيع الأفراد الاحتفاظ بكمية الفطير المتبقية في إناء محكم الغلق في الثلاجة وتسخينها عند الحاجة.