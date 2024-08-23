“ماما جابت بيبي” تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على النايل سات لتسلية الأطفال بأجمل وأروع الأناشيد

تعتبر قناة طيور الجنة الفضائية من أبرز وأفضل القنوات المخصصة للأطفال في العالم العربي، حيث تقدم محتوى تعليمي وترفيهي يجمع بين الفائدة والمتعة، مع اقتراب عام 2024 يبحث العديد من الآباء والأمهات عن تردد القناة لضبطها على أجهزة الاستقبال بهدف تقديم تجربة مشاهدة مميزة لأطفالهم، ويتميز البرنامج بعرض الأناشيد والبرامج التعليمية التي تساهم في تنمية المهارات اللغوية والإجتماعية للأطفال، مما يجعلها خيارا مهما للأسر التي تسعى لتقديم محتوى مفيد ومسلي في نفس الوقت.

تردد قناة طيور الجنة الجديد على نايل سات

تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من القنوات الرائعة التي تقدم محتوى تعليمي وترفيهي موجه للأطفال، ومع تحديث الترددات لعام 2024 من الضروري ضبط التردد الجديد لضمان مشاهدة سلسلة للمحتوى، وفيما يلي تفاصيل التردد:

التردد: 11315.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة طيور الجنة 2024 على عرب سات

يمكن بسهولة متابعة وتثبيت قناة طيور الجنة 2024 على قمر عرب سات عن طريق الخطوات والمعلومات الآتية:

التردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

مميزات وخصائص قناة طيور الجنة 2024

تقدم قناة طيور الجنة مجموعة من الفوائد للأطفال وعائلاتهم، مع التركيز على المحتوى التعليمي والترفيهي، وفيما يلي بعض من الميزات التي تميز هذه القناة: