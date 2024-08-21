“MISSIONS GTA 5“ تنفيذ مهمة الأب وابنه والزوج الزائف جاتا التحديث الأخير || .. سيميون يتارين

سوف نوضح لكم اليوم من خلال مقالنا مجموعة من شفرات جاتا سان اندرياس ومهمات اللعبة، والجدير بالذكر أن لعبة جاتا من الألعاب التي حازت على شعبية كبيرة حيث أنها تقدم العديد من أحداث المغامرة وذلك يجعل عدد لا حصر له من الأشخاص يقوم بتحميلها، تدور قصة اللعبة حول ثلاث شخصيات يقوموا بعدد من عمليات السرقة والسطو من أجل الحصول على المال.

مهمات جاتا سان اندرياس

مهمة الأب وابنه: حيث يسعى مايكل في هذه المهمة لشراء متجر لصديقه فرانكلين لمساعدته ، ويقوم جيمي ابن مايكل بإخباره أن اليخت الخاص به قد سرق عندما كان يرغب في بيعه، وسوف يذهب الصديقان لاستعادة جيمي بعد خطفه.

مهمة الزوج الزائف: يتعرض مايكل في تلك المهمة للخيانة من قبل زوجته وذلك بمساعدة صديقه، لذلك يقرر الانتقام منهم.

مهمة متجر المجوهرات: يرغب مايكل بالحصول على أموال كثيرة لتعويض الخسائر التي تعرض لها ولذلك يقرر سرقة المتجر بمساعدة صديقه.

شفرات جاتا سان اندرياس

يجب العلم أن شفرات جاتا سان اندرياس تساعد اللاعب في الحصول على عدد من الأشياء مثل الأسلحة والمركبات بالإضافة إلى أنها تسهل على اللاعب المهمات وتساعده في إنجازها بشكل أسرع، ومن أبرز تلك الشفرات:

تعمل تلك الشفرة على فتح أبواب الترسانة SJMAHPE

عند استخدام هذه الشفرة يكون اللاعب قادر على الطيران EHIBXQS

هذه الشفرة تساعد اللاعب في أداء قفزة مرتفعة LFGMHAL

تعمل هذه الشفرة على توفير الترسانة LXGIWYL

تمنح هذه الشفرة مجموعة من الأسلحة WANRLTW

تعمل هذه الشفرة على إحضار العواصف الرملية KJKSZPJ

تمنح هذه الشفرة اللاعب مجموعة من الأسلحة من الفئة الثالثة CWJXUOC

تساعد هذه الشفرة اللاعبين الغوص تحت الماء CVWKXAM

تساعد هذه الشفة في الحد من مطاردة الشرطة للاعب LJSPQK

مميزات استخدام شفرات جاتا سان اندرياس

عندما يقوم اللاعب باستخدام شفرات جاتا سان اندرياس سوف يحصل على الكثير من المزايا ومنها: