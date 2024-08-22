يا لولو وين النونو .. استقبل تردد قناة وناسة اغاني 2024 لاقوى وأحدث أغاني لولو الممتعة

تردد قناة وناسة اغاني 2024 يبحث معظم الآباء والأمهات عنه بشكل مستمر، لكي يتمكن أطفالهم من مشاهدة القناة والاستمتاع بما يعرض عليها من أغاني وأناشيد جذابة ومرحة، ويعد أهم ما يميزها عدم وجود أي تشويش أو انقطاع في البث، وذلك لما تقوم به الإدارة من تطوير وتحسين جودة الصوت والصورة، كما تقوم بعرض شخصيات كرتونية ملونة بألوان تلفت انتباه الصغار، ومن أشهر تلك الشخصيات شخصية لولو التي يفضلها الأطفال ومن أشهر أغانيها “يا لولو في نونو”، “بيب بيب”، “لولو صارت شرطية”.

تردد قناة وناسة اغاني 2024

يستطيع جميع الآباء والأمهات وأطفالهم الاستمتاع بمشاهدة القناة من خلال الترددات التالية:

التردد على القمر الصناعي النايل سات:

التردد: 11470.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

التردد على القمر الصناعي العرب سات:

التردد: 11270.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

كيفية ضبط تردد قناة وناسة

قم أولًا بالضغط على زر القائمة (Menu).

ثم ادخل على الاعدادات.

قم باختيار خيار إضافة تردد جديد.

ثم قم بكتابة كافة بيانات التردد الذي تريد تثبيت القناة عليه (معدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ ومعدل الاستقطاب).

بعد ذلك قم بالضغط على زر بحث، لكي تبدأ عملية البحث عن القناة على الريسيفر.

وأخيرًا قم بحفظ القناة لتتمكن من مشاهدتها بسهولة.

ازدادت عمليات البحث مؤخرًا عن التردد الجديد لهذه القناة من قبل أولياء أمور الأطفال وذلك لما حققته القناة من انتشارها بشكل كبير، وصار لها قاعدة جماهيرية كبيرة بين الصغار والكبار أيضًا، حيث تحرص على تقديم محتوى هادف وقيم يقوم بتعليم الأطفال مهارات وسلوكيات جيدة، وهذا النوع من المحتوى يكون مفيدا في تحسين وتطوير قدراتهم على الإبداع وتحفيز خيالهم.