بكاميرا خلفية ثلاثية.. مواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy A15 ببطارية قوية اعرف السعر الآن

Ahmed.samir تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
بكاميرا خلفية ثلاثية.. مواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy A15 ببطارية قوية اعرف السعر الآن
هاتفSamsung Galaxy A15

تواصل شركة سامسونج الريادة في تقديم أجهزة تجمع بين الابتكار والتكنولوجيا المتطورة بأسعار تنافسية، ومن بين أحدث إصداراتها التي تسعى لتلبية احتياجات المستخدمين وتقديم قيمة استثنائية يأتي هاتف Samsung Galaxy A15، الذي يمثل خطوة متقدمة في سلسلة Galaxy A الشهيرة.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A15

إليكم أهم مواصفات هاتف Samsung Galaxy A15 كالتالي:

 
المواصفات التفاصيل
الاتصال اللاتلامسي (NFC) يدعم
نوع الشريحة شريحتين من نوع Nano SIM
شبكات الاتصال الجيل الثاني 2G، الجيل الثالث 3G، الجيل الرابع 4G
الأبعاد والوزن 160.1 × 76.8 × 8.4 ملم، الوزن 200 جرام
مواد التصنيع بلاستيك بالكامل
الشاشة Super AMOLED، 6.5 إنش، FHD+ بدقة 1080 × 2340 بكسل، كثافة بكسلات 396 بكسل/إنش، معدل تحديث 90Hz، سطوع 800 شمعة
الإصدارات – 128 جيجا بايت ذاكرة صلبة، 4 جيجا بايت ذاكرة عشوائية
– 128 جيجا بايت ذاكرة صلبة، 6 جيجا بايت ذاكرة عشوائية
– 128 جيجا بايت ذاكرة صلبة، 8 جيجا بايت ذاكرة عشوائية
– 256 جيجا بايت ذاكرة صلبة، 8 جيجا بايت ذاكرة عشوائية
زيادة المساحة التخزينية يدعم كارت ميموري يمكن وضعه مكان الشريحة الثانية
المعالج MediaTek Helio G99 بتكنولوجيا 6 نانو، معالج رسومي Mali-G57 MC2
الكاميرا الأمامية 13 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.0
الكاميرا الخلفية – كاميرا أساسية: 50 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/1.8
– كاميرا تصوير واسع: 5 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.2
– كاميرا ماكرو: 2 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.4
– فلاش LED أحادي
تصوير الفيديو FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطار/ثانية، HD بدقة 720 بكسل بمعدل 30 إطار/ثانية
الميكروفون الإضافي يدعم عزل الضوضاء
الواي فاي ترددات a/b/g/n/ac، Dual-band، Wi-Fi Direct
البلوتوث إصدار 5.3، يدعم خاصيتي A2DP و LE
تحديد الموقع الجغرافي GPS، GALILEO، GLONASS، BDS، QZSS
وسائل الأمان والحماية مستشعر بصمة مدمج بزر الباور، Face Unlock
المستشعرات مستشعرات التسارع، القرب، البوصلة (عن طريق السوفت وير)
منفذ السماعات منفذ 3.5 ملم
منفذ USB من نوع Type C
البطارية 5000 مللي أمبير، شحن سريع بقوة 25 واط
نظام التشغيل Android 14 بواجهة One UI 6
الألوان المتوفرة فضي، أزرق غامق، أصفر

سعر هاتف Samsung Galaxy A15

يأتي هاتف Samsung Galaxy A15 في بعض البلاد العربية بأسعار رائعة وهي كالآتي:
في مصر

  • النسخة 128 جيجا بايت مع 4 جيجا بايت RAM: بسعر 6650 جنيها مصريا.
  • النسخة 128 جيجا بايت مع 6 جيجا بايت RAM: بسعر 7400 جنيها مصريا.
  • النسخة 256 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت RAM نسخة مصنعة في مصر: بسعر 8700 جنيها مصريا.

في السعودية:

  • النسخة 128 جيجا بايت مع 4 جيجا بايت RAM: بسعر 400 ريال سعودي.
  • النسخة 256 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت RAM: بسعر 660 ريال سعودي.

في الإمارات:

  • النسخة 128 جيجا بايت مع 4 جيجا بايت RAM: بسعر 400 درهم إماراتي.
  • النسخة 128 جيجا بايت مع 6 جيجا بايت RAM: بسعر 450 درهم إماراتي.
  • النسخة 256 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت RAM: بسعر 600 درهم إماراتي.

 

معلومات الكاتب
Ahmed.samir

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