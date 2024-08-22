“ماما شو يا لولو” تردد قناة وناسة بيبي كيدز الجديد 2024 على النايل سات وعرب سات للاستمتاع بأجمل أغاني الأطفال ومغامرات لولو

هناك بحث مكثف عن تردد قناة وناسة بيبي كيدز الجديد 2024، حيث تعد قناة وناسة منذ انطلاقها واحدة من أشهر قنوات الأطفال في العالم العربي، وتقدم القناة العديد من الأغاني المميزة والبرامج التي تساهم في تعليم الأطفال العادات الجيدة وتجنب العادات السيئة بعد تغيير ترددها، بات من الضروري على الآباء البحث عن التردد الجديد للقناة للاستمتاع بأعلى جودة من خلال هذا المقال سنوضح لكم تفاصيلها.

تردد قناة وناسة بيبي كيدز الجديد 2024

يعتبر تردد قناة وناسة بيبي واحدا من أشهر قنوات الأطفال المشهورة، نظرا لنجاحها الكبير خلال وقت قصير، ولم تقتصر القناة على عرض الرسوم المتحركة والأفلام الكرتونية فقط، بل أصبحت منصة تعليمية وتربوية حيث يمكن للأطفال تعلم القيم والمبادئ من خلالها بفضل كونها قناة مجانية انتشرت بسرعة ويمكن استقبالها عبر تردد وناسة على القمر الصناعي نايل سات، وتستطيع ضبط التردد على عرب سات بكل سهولة.

تردد قناة وناسة كيدز الجديد على النايل سات

يمكنكم استقبال تردد قناة وناسة بيبي كيدز الجديد على القمر الصناعي عرب سات باستخدام التردد الآتي:

التردد: 11430.

ترميز القناة: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

تردد قناة وناسة بيبي على عرب سات

يمكنكم ضبط تردد قناة وناسة بيبي على القمر الصناعي عرب سات من خلال استخدام التردد التالي:

التردد: 11270.

الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة القناة: HD.

كيفية ضبط تردد وناسة بيبي على أجهزة الاستقبال

بواسطة خطوات بسيطة، يمكنك ضبط تردد القناة الجديدة على جهاز الاستقبال الخاص بك، حيث يمكنك أن تقوم بالآتي: