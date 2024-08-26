كيفية عمل الزبادي في المنزل بطريقة المصانع وبقوام متماسك

تعتبر الزبادي من الوجبات الهامة لدي كافة الفئات العمرية، حيث يتم تحضيرها في الكثير من المناسبات والأوقات، فهي وجبة أساسية في وجبة الإفطار لمحبي الأكل الصحي، كما أنه لا غنى عنه في الثلاجة، لأنه لا يقتصر علي الوجبات فقط، فقد يدخل في تحضير العديد من الأكلات والحلويات، لذلك فقد نقدم لكم طريقة عمل الزبادي في المنزل.
كيفية عمل الزبادي في المنزل
الزبادي من الوجبات الصحية الخفيفة التي لا غنى عنها للصغار والكبار، كما أنه وجبة مشبعة وخفيفة للغاية ولذلك تبحث ربات المنزل عن طريقة تحضيره في المنزل بطريقة صحية دون الحاجة لشرائه من الخارج، وتتمثل المكونات والطريقة فيما يلي:
- الحليب الطازج: مقدار 4 أكواب.
- الزبادي الطبيعي: مقدار 3 إلى 2 ملاعق كبيرة.
- سكر: 3 إلى 4 ملاعق.
- الفانيليا: مقدار ملعقة صغيرة.
طريقة عمل الزبادي
- نحضر قدر عميق ونضع بداخله مقدار الحليب 4 أكواب ونتركه على نار متوسطة لبعض الوقت حتى يغلي.
- بعد مدة دقيقة كاملة عندما يغلي الحليب نقوم برفع القدر من على النار ونتركه حتى يبرد تمامًا.
- نضيف مقدار ثلاث ملاعق إلى معلقتين كبيرتين داخل الحليب عندما يصبح دافئًا ونبدأ في خلط جميع المكونات جيدًا حتى يمتزج الزبادي مع الحليب.
- نضع على خليط الحليب والزبادي مقدار السكر والفانيليا ونخلط مرة أخرى بشكل جيد حتى تمتزج المكونات.
- نحضر الوعاء الزجاجي نظيف وجاف وننقل الخليط بداخله عندما يصبح قوامه متجانس.
- باستخدام ورق قدير أو منشفة نقوم بتغطية الوعاء الزجاجي ونترك الخليط في مكان جاف ودافئ ونتركه لمدة تتراوح من 8 إلى 12 ساعة ليصبح الخليط متماسك.