كيفية عمل الزبادي في المنزل بطريقة المصانع وبقوام متماسك

تعتبر الزبادي من الوجبات الهامة لدي كافة الفئات العمرية، حيث يتم تحضيرها في الكثير من المناسبات والأوقات، فهي وجبة أساسية في وجبة الإفطار لمحبي الأكل الصحي، كما أنه لا غنى عنه في الثلاجة، لأنه لا يقتصر علي الوجبات فقط، فقد يدخل في تحضير العديد من الأكلات والحلويات، لذلك فقد نقدم لكم طريقة عمل الزبادي في المنزل.

كيفية عمل الزبادي في المنزل

الزبادي من الوجبات الصحية الخفيفة التي لا غنى عنها للصغار والكبار، كما أنه وجبة مشبعة وخفيفة للغاية ولذلك تبحث ربات المنزل عن طريقة تحضيره في المنزل بطريقة صحية دون الحاجة لشرائه من الخارج، وتتمثل المكونات والطريقة فيما يلي:

الحليب الطازج: مقدار 4 أكواب.

الزبادي الطبيعي: مقدار 3 إلى 2 ملاعق كبيرة.

سكر: 3 إلى 4 ملاعق.

الفانيليا: مقدار ملعقة صغيرة.

طريقة عمل الزبادي

