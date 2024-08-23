غنوة وضحكة وحكاية على شاشة طيور الجنة الحديث 2024 واستمتع بكل جديد

الإجازة تحتاج إلى قناة طيور الجنة وذلك لأنها توفر برامج ممتعة ومسلية لجميع الاطفال وهي من أفضل الطرق التي يمكن من خلالها جذب الأطفال في هذا السن الصغير، لأنها توفر لهم محتوى مميز وهادف بالإضافة إلى أنها قناة خاليه من أي مشاهد تثير العنف في نفوس الصغار، لذلك فإن القناة حرصت على أن تكون مفيدة في المقام الأول لهذا السن الصغير بالإضافة إلى أنها تقدم لهم التسلية في إطار متميز وحصري تجذب به هذه الفئة العمرية حتى يتمكنوا من الاستمتاع بأوقاتهم.
تردد قناة طيور الجنة
من القنوات المميزة التي تمكنت من اكتساب شهرة عالية خلال فترة بثها منذ أن تم إطلاقها للمرة الأولى على الفضائيات لذلك فإنه يتم تثبيت القناه من قبل الأهالي وأولياء الأمور حتى يتمكن أبناؤهم من الاستمتاع بالمحتوى المفيد والجذاب الذي تعرضه القناة على شاشتها، لذلك حتى تتمكن من تنزيل القناة ينبغي إضافة البيانات التالية:
- التردد: 11258.
- تصويب الخطأ: ⅚.
- معامل ترميز: 27500.
- الاستقطاب: أفقي.
ضبط قناة طيور الجنة على التردد الجديد 2024
حددت ادارة قناة طيور الجنة مجموعة من الخطوات التي يتعين على أساسها تنزيل القناة بسهولة حتى لا يحتاج الأهالي إلى فني متخصص لضبط أجهزة الرسيفر، لذلك يمكن استقبال اشارة القناة على مختلف الأقمار الصناعية بجودة عالية والاستمتاع بأفضل محتوى مقدم على شاشتها من الأفلام والبرامج الكرتونية والأغاني والأناشيد الدينية التي تعزز القيم الأخلاقية في نفوس الأطفال، لذلك يمكن تنزيل القناة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في البداية ينبغي التوجه إلى قائمة إعدادات جهاز الرسيفر من خلال استخدام الريموت كنترول للتحكم في الخيارات المتاحة.
- بعد ذلك ينبغي التوجه إلى تبويب التركيب اليدوي ثم الانتقال منه بعد ذلك الى التثبيت واضافة تردد جديد.
- يتم تحديد القمر الصناعي الذي ترغب في استقبال القناة من خلاله ثم اضغط على خيار بحث.
- أخيرًا انتظر بعض اللحظات حتى يتمكن الجهاز من استقبال الإشارة بسهولة وتنزيل القنوات على جهازك بعد ذلك اضغط على خيار حفظ التغييرات.
- يمكنك في النهاية تسجيل الخروج حتى تتمكن من التأكد من وجود القناة بين قائمة قنواتك المفضلة.