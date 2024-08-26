ثبت الآن تردد قناة كراميش الجديد 2024 للاستمتاع بأجمل الاغاني والاناشيد

تعد قناة كراميش من القنوات التي يفضل الكثير من الآباء والامهات بجميع الدول العربية أن يقوم بمشاهدتها اطفالهم الصغار وهذا لأنها تحرص على تقديم المحتوى الذي يناسب الأطفال ويفيدهم ويعلمهم الكثير من الأمور، لهذا يبحث العديد من أولياء الأمور عن تردد قناة كراميش الجديد 2024 وهو ما سنتعرف عليه خلال مقالنا اليوم.

تردد قناة كراميش الجديد 2024

إن تردد قناة كراميش الجديد على القمر الصناعي نايل سات كالاتي:

تردد القناة 10815 .

معدل الترميز 27500 .

معامل الاستقطاب الأفقي.

تردد قناة كراميش الجديد 2024 على عرب سات

يتاح للأفراد مشاهدة قناة كراميش على القمر الصناعي عرب سات من خلال إدخال البيانات التالية:

تردد القناة 11390 .

معدل الترميز 27500 .

معامل الاستقطاب الأفقي.

جودة HD.

خطوات استقبال تردد قناة كراميش الجديد 2024

حتى يتم استقبال تردد قناة كراميش الجديد 2024 على أجهزة الاستقبال فإنه لابد من القيام بالخطوات التالية:

يتم النقر على القائمة ومن ثم الدخول على قائمة الإعدادات.

ينقر الشخص بعد ذلك على زر التثبيت اليدوي.

يتم تحديد خانة قائمة الاصطناعي.

يحدد الشخص القمر الصناعي الذي يريد متابعة القناة عليه.

يتم إدخال جميع البيانات التي لها علاقة بتردد القناة مثل معدل الترميز، معامل تصحيح الخطأ وغيره.

النقر على خانة حفظ.

تظهر القناة بين القنوات الموجودة على جهاز الاستقبال.

يقوم الشخص حفظ القناة من أجل مشاهدتها في أي وقت يريده.

أبرز مميزات قناة كراميش

من أبرز ما يميز قناة كراميش ما يلي: