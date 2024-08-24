“خلي الكل ينبهر” .. طريقة تحضير الحواوشي في البيت أحلى من الجاهز وتحدي

يعد الحواوشي من الأكلات التي يحب تناولها العديد من الاشخاص من جميع أنحاء العالم وذلك لمذاقة الشهي الرائع، وعلى الرغم من أن مكوناته بسيطة للغاية إلى أن أغلب الأشخاص لا يستطيعون تحضيره في المنزل بنفس مذاق الذي يباع في المحلات، لهذا في مقالنا اليوم سوف نتعرف على طريقة تحضير الحواوشي في البيت احلى من الجاهز.

مكونات تحضير الحواوشي

يوجد بعض المكونات البسيطة التي يجب إحضارها من أجل تحضير الحواوشي، وهذه المكونات تتمثل في كل من الآتي:

عدد 10 أرغفة عيش من الفرن.

نصف كيلو من مفروم اللحم.

مقدار كوب من البقدونس الناعم.

عدد 2 بصلة مفرومة.

بهارات.

فلفل حلو.

فلفل حار.

رشة جوزة الطيب.

ملعقة من ملح الطعام.

ملعقة فلفل اسود.

دهنة زيت.

خطوات تحضير الحواوشي

حتى يتم تحضير الحواوشي بشكل ناجح فإنه لابد من اتباع الخطوات التالية: