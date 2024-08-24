“خلي الكل ينبهر” .. طريقة تحضير الحواوشي في البيت أحلى من الجاهز وتحدي

يعد الحواوشي من الأكلات التي يحب تناولها العديد من الاشخاص من جميع أنحاء العالم وذلك لمذاقة الشهي الرائع، وعلى الرغم من أن مكوناته بسيطة للغاية إلى أن أغلب الأشخاص لا يستطيعون تحضيره في المنزل بنفس مذاق الذي يباع في المحلات، لهذا في مقالنا اليوم سوف نتعرف على طريقة تحضير الحواوشي في البيت احلى من الجاهز.
مكونات تحضير الحواوشي
يوجد بعض المكونات البسيطة التي يجب إحضارها من أجل تحضير الحواوشي، وهذه المكونات تتمثل في كل من الآتي:
- عدد 10 أرغفة عيش من الفرن.
- نصف كيلو من مفروم اللحم.
- مقدار كوب من البقدونس الناعم.
- عدد 2 بصلة مفرومة.
- بهارات.
- فلفل حلو.
- فلفل حار.
- رشة جوزة الطيب.
- ملعقة من ملح الطعام.
- ملعقة فلفل اسود.
- دهنة زيت.
خطوات تحضير الحواوشي
حتى يتم تحضير الحواوشي بشكل ناجح فإنه لابد من اتباع الخطوات التالية:
- في اناء كبير يتم اضافة مفروم اللحم، البصل المفروم، الفلفل الحلو، والفلفل الحار وخلطهم معا.
- يضاف البقدونس المفروم، الفلفل الأسود، الملح، البهارات وجوزة الطيب إلى الخليط السابق وخلطهم معا حتى يتم الحصول على خليط متجانس.
- يفتح الخبز من الطرف.
- يدهن الخبز بالزيت من الأعلى والأسفل.
- توضع كمية مناسبة من خليط اللحم في كل رغيف من أرغفة العيش بشكل متساوي.
- يتم إحضار مقلاة كبيرة غير لاصقة ودهنها بالزيت.
- يوضع رغيف الحواوشي في المقلاة ومن ثم على النار.
- تغطى المقلاة لمدة أربعة دقائق
- يتم قلب رغيف الحواوشي علي الوجه الاخر حتى يتم النضج.
- يرفع الحواوشي من المقلاة بعد النضج.
- يتم اتباع نفس الطريقة في باقي الارغفة حتى يتم تسويتها جميعا.
- يقدم الحواوشي مع سلطة الطحينة أو المخلل.