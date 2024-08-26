“شعرك هيبقى زي الحرير” أفضل الوصفات الهندية لتطويل الشعر ومنع تساقطه

تعاني الكثير من الفتيات والسيدات من تساقط الشعر الذي ينتج عن أسباب عديدة التي قد يكون بعضها بسبب التغذية السيئة أو الإصابة بنوع معين من الأمراض، لهذا تبحث الكثير من الفتيات والسيدات عن أفضل الوصفات الهندية لمنع تساقط الشعر وتطويله حيث أنه يوجد الكثير من الوصفات التي سوف نتطرق إلى بعضها خلال مقالنا اليوم.

وصفة الثوم الهندية لتطويل الشعر ومنع تساقطه

تتمتع الهنديات بالشعر الطويل الغير متساقط وذلك بسبب الوصفات الطبيعية الرائعة التي يتم تطبيقها على الشعر والتي من بينها وصفة الثوم والتي يمكن تحضيرها من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم هرس أو تقطيع كمية مناسبة من فصوص الثوم تكفى تغطية فراغات الشعر.

يتم اضافة ملعقة من حبوب القرنفل وربع كوب من زيت الزيتون إلى الثوم المهروس ومزجهما معا.

يفضل تسخين الخليط السابق حتى يصبح دافئ.

يتم وضع الخليط السابق على الفراغات الموجودة بالشعر مع تدليك فروة الشعر جيدا.

يتم توك هذا الخليط لمدة ساعتين على الاقل على الشعر.

يغسل الشعر عده مرات بالشامبو من أجل التخلص من رائحة الثوم، أو خلط كمية مناسبة من القهوة مع الماء الدافئ ووضعه على الشعر مكان وجود الثوم.

يتم تكرار هذه الوصفة لمدة مرتين في الأسبوع.

وصفة الروزماري لمنع تساقط الشعر وتطويله

يمكن تحضير وصفة الروزماري التي تعمل على منع تساقط الشعر وتطويله بكل سهولة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: