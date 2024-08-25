لمتابعة افضل المسلسلاات التركية … استقبل الان تردد قناة الفجر الجزائرية

يعد تردد قناة الفجر الجزائرية من الترددات التي يهتم بها العديد من المشاهدين في العالم العربي، خصوصاً عشاق الدراما التركية، وخاصةً الدراما التاريخية التي حققت شهرة متزايدة في الفترة الأخيرة تشتهر قناة الفجر بعرض مجموعة من المسلسلات التركية الحصرية، مثل مسلسل قيامة عثمان وصلاح الدين الأيوبي، حيث يتم دبلجتها إلة اللغة العربية.

تردد قناة الفجر الجزائرية ٢٠٢٤

تختلف قناة الفجر عن القنوات الأخرى من خلال عرض تشكيلة متنوعة من البرامج التي تشمل مجالات الثقافة والأخبار، مما يلبي اهتمامات المشاهدين تقدم القناة مسلسلات تاريخية مميزة مثل “قيامة عثمان”، التي نالت شهرة واسعة كما تركز على الأحداث الراهنة في الجزائر، وتقدم مجموعة من البرامج التي تتناول القضايا المعاصرة تعمل القناة على ضبط ترددات الأقمار الصناعية لتوفير محتوى عالي الجودة، وتعرض المسلسلات مع صوت واضح ونقي تقوم قناة الفجر الجزائرية بالبث عبر الأقمار الصناعية نايل سات يمكنكم مشاهدة المسلسلات التركية عبر قناة الفجر الجزائرية،

تردد القناة على القمر الصناعي

تردد القناة هو 12034،

والاستقطاب أفقي،

ومعدل الترميز 5000،

ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.

من المهم الإشارة إلى أن هناك تردد آخر للقناة على القمر الصناعي نايل سات، وهو كما يلي:

تردد القناة 12034،

استقطاب القناة عمودي،

معدل الترميز 27500،

ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.

كما يجب ذكر تردد قناة الفجر على عرب سات.

قناة الفجر على القمر الصناعي عرب سات يمكنك ضبط قناة الفجر على قمر عرب سات لمتابعة المسلسلات التركية من خلال المعلومات التالية:

تردد القناة هو 11034،

معدل الترميز 27500،

استقطاب عمودي،

جودة HD،

وتصحيح الأخطاء 5/6.

طريقة تنزيل قناة الفجر الجزائرية

يمكن تنزيل قناة الفجر الجزائرية بكل سهولة عبر اتباع الاتي