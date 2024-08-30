اعرف سن التقاعد كام!!.. السن القانونى للتقاعد المبكر بسلطنة عمان.. والأشخاص مستحقي رواتب التقاعد

في إطار سعي سلطنة عمان لتطوير منظومة التأمينات الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين تم وضع قانون التقاعد المبكر الجديد حيث يهدف هذا القانون إلى توفير دعم مالي مستدام للأفراد الذين يرغبون في التقاعد قبل سن الستين مع ضمان حصولهم على رواتب تقاعدية تلبي احتياجاتهم الأساسية ويتميز هذا القانون بشموله لمجموعة واسعة من الفئات المستحقة وتقديمه مزايا متعددة تهدف إلى تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية وتحفيز الأفراد على التخطيط لمستقبلهم المالي بشكل أفضل.

قانون التقاعد المبكر بسلطنة عمان

قانون التقاعد المبكر في سلطنة عمان يوفر خيارات مرنة للأفراد الذين يرغبون في التقاعد قبل سن الستين وينص القانون على ما يلي:

يحق للموظف التقديم على التقاعد المبكر بعد بلوغ سن الخمسين.

يجب أن يكون الموظف قد أتم خدمة لا تقل عن 20 عامًا.

يتم احتساب الراتب التقاعدي بناءا على متوسط الرواتب خلال آخر 5 سنوات.

يتم تقديم طلب التقاعد المبكر إلى الجهة المختصة بالمؤسسة.

يجب تقديم تقارير طبية تثبت القدرة الصحية على العمل قبل التقاعد.

يتم مراجعة الطلبات من قبل لجنة مختصة للتأكد من استيفاء الشروط.

يمكن للموظف العودة للعمل بعد التقاعد المبكر بشرط عدم تجاوز عدد معين من الساعات.

مستحقي رواتب التقاعد الجديد

قانون التقاعد الجديد في سلطنة عمان يحدد مجموعة من الفئات المستحقة للحصول على رواتب تقاعدية مع ضمان تقديم الدعم المالي الكافي لكل فئة والتي تتضح فيما يلي: