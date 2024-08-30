بكل سهولة.. خطوات تحديث البطاقة الوطنية 2024 بالعراق عبر منصة مظلتي واهم الشروط المطلوبة للتحديث

تعد البطاقة الوطنية من الوثائق الهامة التي يحتاجها المواطنون لإثبات هويتهم واستكمال المعاملات الرسمية ومع تحديث النظام في عام 2024 أطلقت الحكومة العراقية منصة مظلتي لتبسيط عملية تحديث البطاقة الوطنية حيث تساهم هذه المنصة في تقديم خدمة سهلة وسريعة للمواطنين وهو ما يقلل من الحاجة للانتظار الطويل في المكاتب الحكومية.

كيفية تحديث البطاقة الوطنية عبر منصة مظلتي

يمكن تحديث البطاقة الوطنية عبر منصة مظلتي بسهولة من خلال بعض الخطوات البسيطة والتي تتضح فيما يلي:

قم بزيارة موقع مظلتي الرسمي على الإنترنت.

سجل الدخول إلى حسابك باستخدام المعلومات الشخصية المطلوبة.

اختر خدمة تحديث البطاقة الوطنية من قائمة الخدمات المتاحة.

أدخل المعلومات المطلوبة بدقة في النموذج الإلكتروني.

قم برفع المستندات اللازمة التي تثبت الهوية وتحديثات البيانات.

راجع المعلومات المدخلة للتأكد من صحتها.

قدم الطلب بعد التحقق من جميع التفاصيل.

انتظر تأكيد استلام الطلب على البريد الإلكتروني أو عبر الرسائل النصية.

شروط تحديث البطاقة الوطنية 2024 بالعراق

لتحديث البطاقة الوطنية عبر منصة مظلتي يجب على المواطنين تلبية مجموعة من الشروط لضمان قبول الطلب والتي تتضح فيما يلي: