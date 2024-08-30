“حزمة صوت وفساتين“ تثبيت تحديث ببجي موبايل الجديد Update PUBG MOBILE آخر إصدار على هواتف الآيفون والأندرويد || شدات ورقصات رحمة رياض

تم إطلاق تحديث للعبة ببجي موبايل والذي من المقرر أن يتم التعاون مع شخصية جديدة والتي سوف نقوم بالإعلان عنها في خلال النقاط القادمة، يجب العلم أن لعبة ببجي واحدة من الألعاب الإلكترونية التي لها شعبية كبيرة حيث أنه يقوم بتحميلها عدد لا حصر له من الأشخاص من مختلف الدول كما أنها آمنة أيضا على الأطفال.

ببجي موبايل

أعلنت المصادر المسؤولة عن وجود تحديث للعبة ببجي موبايل والذي تك فيه التعاون مع النجمة رحمة رياض كما أنه يوجد داخل التحديث أيضا فيديو موسيقي والذي يحمل اسم إني أساسية، يجب العلم أن اللاعب سوف يحصل أيضا على صندوق رحمة رياض والذي يوجد به عدد من الملابس الخاصة بها بالإضافة إلى مجموعة رقصات رحمة رياض ويوجد داخل الصندوق أيضا العديد من الحزم الصوتية الخاصة بها، الجدير بالذكر أنه يوجد داخل التحديث الجديد وضع ocean odyssey والذي يعمل على الدمج ما بين أسلوب رحمة رياض والموسيقى الخاصة بها.

تحديث ببجي موبايل

من أكثر ما يميز لعبة ببجي أنه يتم تحميلها بشكل مجاني كما أنه يوجد بها ميزة اللعب الجماعي والذي يجعلك تقوم بتكوين فريق واللعب مع اصدقائك بكل سهولة، للحصول على تحديث ببجي موبايل يرجى اتباع الخطوات التالية: