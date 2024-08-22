“سلي أطفالك وأخلصي من زنهم“ استقبلي تردد قناة ماجد 2024 على القمر الصناعي نايل سات لأغاني وكرتون الأطفال طوال اليوم

سوف نوضح لكم في السطور التالية تردد قناة ماجد وهي من القنوات المفضلة لدى الكثير من الأطفال حيث أنها تعمل على عرض مجموعة من المسلسلات الكرتونية المفضلة لدى الأطفال كما أنها تقوم أيضا ببث مجموعة من برامج الأطفال، ويجب العلم أن القناة تحرص دوما على تجديد المحتوى الخاص بها وذلك من أجل رضاء المشاهدين.

تردد قناة ماجد

أصبح الآن من السهل على جميع الآباء والأمهات استقبال قناة ماجد وذلك بمجرد استخدام التردد الجديد والذي سوف نوضحه لكم في النقاط التالية:

التردد: 11411.

معدل الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 3000.

برامج قناة ماجد

يجب العلم أن واحدة من المميزات الهامة التي تمتلكها قناة ماجد أنها لا تهتم بالمحتوى الترفيهي فقط بل تقوم أيضا بعرض مجموعة من البرامج التعليمية التي تساعد في تربية الطفل تربية إيجابية ومن أبرز البرامج الخاصة بها:

فادي بائع الحليب.

سباق لإنقاذ الكوكب

كوكنت التنين الصغير.

مغامرات مارتن الصباحية.

الوسادات الطريفة.

حكايات تشيهيرو.

زيجي وقطار الحيوانات.

تانيا وحراس الأمازون.

كائنات الجرة.

الدب الصغير.

سدى المتألقة.

خطوات استقبال قناة ماجد

يمكن للمتابعين استقبال قناة ماجد بكل سهول وهذا دون الحاجة إلى دفع رسوم شهرية ولكن يجب اتباع الخطوات الآتية: