“حقق حلمك” خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 DREAM مع مصطفي الاغا للفوز بـ 100 ألف دولار أمريكي والكثير من الجوائز الكبرى

تعد مسابقة الحلم واحدة من أبرز وأكبر المسابقات في العالم العربي حيث تمنح الفرصة للمشاركين للفوز بجوائز مالية ضخمة تغير حياتهم في عام 2024، تعود المسابقة بجوائز أكبر مما يزيد من حماس الملايين للمشاركة والانتظار بفارغ الصبر للإعلان عن الفائزين، برنامج “الحلم” يسمح للمشاركين بتسجيل أرقام هواتفهم في مسابقة عام 2024 لتحقيق أحلامهم من خلال الاتصال بأرقام خاصة لكل دولة أو عن طريق إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم”.

شروط الانضمام إلى مسابقة الحلم 2024

تعد مسابقة الحلم واحدة من أهم المسابقات في الوطن العربي، حيث تقدم جوائز حقيقية لجميع المشاركين، وقد تم الإعلان عن منح الجوائز للمشاركين بشكل شهري، أسبوعي، أو سنوي، وإليكم الخطوات للمشاركة في مسابقة الحلم:

يتوجب على الشخص المتقدم أن يكون مقيما في إحدى البلدان العربية.

يشترط أجب على السؤال بشكل صحيح.

يجب أن يكون عمر الشخص المتقدم 18 عاما أو أكبر.

واحدة من الشروط الرئيسية هي أن يكون المتقدم غير قريب من موظفي إدارة البرنامج.

يتوجب على الرابح أن يحضر شخصيا لاستلام جائزته في حال فوزه.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 عبر الهاتف

تعتبر مسابقة الحلم واحدة من أسهل المسابقات التي يمكن الانضمام إليها، كل ما عليك فعله هو إرسال رسالة تحتوي على كلمة “حلم” إلى الرقم المخصص لبلد إقامتك، وتتضمن المسابقة بعض الأسئلة التي يجب الإجابة عليها بشكل صحيح، وتكلفة الاشتراك هي كما يلي:

أرسل رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” أو “Dream” من هاتفك المحمول إلى الرقم المخصص لبلدك.

بإمكانك أيضا تحميل تطبيق الحلم على جهازك الجوال والاشتراك من خلاله.

يمكنكم التسجيل أيضا عبر الموقع الرسمي لمسابقة الحلم.

متى يتم السحب على الجوائز في برنامج مسابقة الحلم

بعد الاطلاع على أعداد المشتركين في مسابقة الحلم، يهتم البعض بمعرفة جداول السحب، وقد تم شرحها على النحو التالي: