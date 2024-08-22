“حقق حلمك” خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 DREAM مع مصطفي الاغا للفوز بـ 100 ألف دولار أمريكي والكثير من الجوائز الكبرى

محمود تاريخ النشر تصنيف منوعات
“حقق حلمك” خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 DREAM مع مصطفي الاغا للفوز بـ 100 ألف دولار أمريكي والكثير من الجوائز الكبرى
طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

تعد مسابقة الحلم واحدة من أبرز وأكبر المسابقات في العالم العربي حيث تمنح الفرصة للمشاركين للفوز بجوائز مالية ضخمة تغير حياتهم في عام 2024، تعود المسابقة بجوائز أكبر مما يزيد من حماس الملايين للمشاركة والانتظار بفارغ الصبر للإعلان عن الفائزين، برنامج “الحلم” يسمح للمشاركين بتسجيل أرقام هواتفهم في مسابقة عام 2024 لتحقيق أحلامهم من خلال الاتصال بأرقام خاصة لكل دولة أو عن طريق إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم”.

شروط الانضمام إلى مسابقة الحلم 2024

تعد مسابقة الحلم واحدة من أهم المسابقات في الوطن العربي، حيث تقدم جوائز حقيقية لجميع المشاركين، وقد تم الإعلان عن منح الجوائز للمشاركين بشكل شهري، أسبوعي، أو سنوي، وإليكم الخطوات للمشاركة في مسابقة الحلم:

  • يتوجب على الشخص المتقدم أن يكون مقيما في إحدى البلدان العربية.
  • يشترط أجب على السؤال بشكل صحيح.
  • يجب أن يكون عمر الشخص المتقدم 18 عاما أو أكبر.
  • واحدة من الشروط الرئيسية هي أن يكون المتقدم غير قريب من موظفي إدارة البرنامج.
  • يتوجب على الرابح أن يحضر شخصيا لاستلام جائزته في حال فوزه.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 عبر الهاتف

تعتبر مسابقة الحلم واحدة من أسهل المسابقات التي يمكن الانضمام إليها، كل ما عليك فعله هو إرسال رسالة تحتوي على كلمة “حلم” إلى الرقم المخصص لبلد إقامتك، وتتضمن المسابقة بعض الأسئلة التي يجب الإجابة عليها بشكل صحيح، وتكلفة الاشتراك هي كما يلي:

  • أرسل رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” أو “Dream” من هاتفك المحمول إلى الرقم المخصص لبلدك.
  • بإمكانك أيضا تحميل تطبيق الحلم على جهازك الجوال والاشتراك من خلاله.
  • يمكنكم التسجيل أيضا عبر الموقع الرسمي لمسابقة الحلم.

متى يتم السحب على الجوائز في برنامج مسابقة الحلم

بعد الاطلاع على أعداد المشتركين في مسابقة الحلم، يهتم البعض بمعرفة جداول السحب، وقد تم شرحها على النحو التالي:

  • يتم سحب جائزة بقيمة 5000 دولار كل يوم سبت من كل أسبوع.
  • يتم سحب جائزة قيمتها 100،000 دولار شهريًا في الأول من كل شهر.
معلومات الكاتب
محمود

تعليقات

  1. شاركنا 20 Kunhi Ahmed
    K k m Recidency no2 1st floor ullasappa cross road kammnahalli opposite alamal cafeteria Bengalloor city INDIA
    Postal code 560084
    حلم حلم حلم حلم حلم حلم حلم حلم حلم حلم حلم حلم

    رد

  2. يجب أن يربح الأكثر حاجة للمال وأنا واحد من هؤلاء فأنا طبيب متقاعد راتبي 20 دولار صدق أو لا تصدق بعد أن كان 600 والسبب هو الوضع في سوريا علماً أنه ليس لدي حساب وهاتف فأنا أكتب من صفحة زوجتي والله المليون ستقلب حياتي رأساً على عقب كما أنني من محبي المملكة بقيادة جلالة الملك محمد بن سلمان وادافع عنها دائماً لاعجابي بسياستها المتزنة وشكراً جزيلاً لكم مع كل الاحترام

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  3. يارب ياكريم
    الحلم كما تشاء
    والتحقيق كما تشاء
    والرزق كما تشاء
    يارب ان كان رزقي بعيدآ فقربه .
    وان كان في البحر فأخرجه.
    وان كان معسرآ فيسره .
    وان كان رزقي عن طريق الحلم والأستاذ مصطفى الأغا فيسره .
    وأنت على كل شيء قدير.

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  4. السلام عليكم استاذ مصطفى انا صاحب الصورة حلم حلم حلم كرم بسام زينو من سوريا ورقم الهاتف المحمول 00963956065152

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  5. انا ميساء منصور رقمي 0932504791 من سوريا 🇸🇾 رقمي الثاني 0930800184 شكرا لاهتمامكم

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  6. مرحبا اسناذ مصطفى انا زوزان محمد من سورية رقمي هو / 0952543959/بتعرف امو من ٢٠١٥ عم شارك معك
    بس السنة حتى الاسفنجات بعتهم
    اذا الي نصيب بالمسابقة انشالله راح اربح
    لك مابدي المليون …المية الف دولار بتكفي بس احسن اشتري بيت الي ولبنتي الوحيدة

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  9. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    انشاء الله الحلم من نصيبي يارب يارب العالمين
    انا اسمي / دابي عمر سعيد باسرده
    من اليمن محافظة شبوه
    رقمي 773198194

    رد

  10. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    انشاء الله الحلم من نصيبي يارب يارب العالمين
    انا اسمي / دابي عمر سعيد باسرده
    من اليمن محافظة شبوه
    رقمي 773198194

    رد

  11. Dream dream dream dream full name Rolando Ahpuan Tumbiga from Philippines and presently here in Qatar 🇶🇦🇵🇭 what apps and telegram no.+97430061720/+97450530245 /+97450530245 address construction development company LLC St no 14 street no 14 Bldg no 266 zone no 57 industrial area Doha, Qatar

    رد

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