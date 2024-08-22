“سلي ولادك وابسطهم” ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات وعرب سات للاستمتاع بأغاني طيور الجنة للأطفال

تعد قناة طيور الجنة الجديدة على نايل سات عام 2024 من الأمور التي يولي اهتماما كبيرا لها العديد من الآباء والأمهات حيث يسعون لضبط تردد القناة على التلفزيون، وتقدم القناة محتوى فريد يجمع بين التعليم والترفيه والقيم الإسلامية بالتالي، فإنها خيار مثالي للأطفال حيث تم إطلاق القناة قبل حوالي 16 عاما وتحتوي أيضا على بعض الأغاني باللغة الأجنبية لزيادة شهرتها، إليكم تردد القناة وكيفية ضبطها على الريسيفر.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 نايل سات

يمكن ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديدة على القمر الصناعي النايل سات عن طريق اتباع الإرشادات التالية:

يكون القمر الصناعي: نايل سات.

كذلك يكون التردد: 11258.

أيضا يكون الاستقطاب: أفقي.

يكون معدل الترميز: 27500.

يكون معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات 2024

يستطيع متابعو قناة طيور الجنة الوصول إليها عبر قمر العرب سات من خلال التعليمات التالية:

يكون القمر الصناعي: عرب سات.

كذلك يكون التردد: 11396.

أيضا يكون الاستقطاب: عمودي.

يكون معدل الترميز: 27500.

يكون معامل تصحيح الخطأ: ¾.

خطوات ضبط تردد قناة طيور الجنة على جهاز الريسيفر

تعرض القناة مجموعة من الأغاني، منها أغنية “شاور شاور يلا يا قمر”، وأغنية “ماما جابت بيبي”، وأغنية “يابابا سناني واو”، وأغنية “عصومي وليد راحوا على بيت الجيران”، وأغنية “زينوا الحرم”، وأغنية “بابا تلفون قولوا مو هون”، وبامكانك ضبط القناة على جهاز الريسيفر الخاص بك من خلال اتباع الخطوات التالية: