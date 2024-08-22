احجز الان.. حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق “إلكترونيًا” 2024

أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن توفير خدمة حجز البطاقة الوطنية الموحدة عبر موقع الإنترنت الخاص بمديرية شؤون البطاقة، ويجب على جميع المواطنين الراغبين في الحصول على البطاقة الوطنية الحجز المسبق قبل زيارة مقر المديرية، وتهدف الحكومة إلى تقديم هذه الخدمة لتقليل التكدس والازدحام في المقار الحكومية، والوزارة طالبة بتوفير الشروط المطلوبة للحصول على البطاقة الوطنية، للمزيد من المعلومات حول كيفية حجز البطاقة الموحدة، يرجى زيارة الرابط المرفق لاستمارة الحجز الإلكتروني.

خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024

يمكن لجميع المواطنين في العراق حجز البطاقة الوطنية الموحدة بسهولة عبر موقع مديرية شؤون البطاقة، عن طريق اتباع الإرشادات التالية:

ادخل إلى موقع إدارة البطاقة الموحدة.

سجل الدخول إلى الموقع عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

انقر على أيقونة حجز موعد لاستمارة البطاقة الموحدة.

حدد ما إذا كان الحجز للحصول على بطاقة جديدة لأول مرة أو لاستبدال البطاقة المفقودة أو التالفة.

املأ استمارة التسجيل بجميع المعلومات الشخصية المطلوبة مثل الاسم الكامل وتاريخ الميلاد والعمر وعنوان الإقامة وغيرها.

إرفاق جميع المستندات المطلوبة.

اختار تاريخ ووقت الزيارة إلى مكتب المديرية من بين الخيارات المتاحة على الموقع.

انقر على أيقونة إرسال الطلب.

اطبع موعد الحجز لتقديمه في مديرية شؤون البطاقة الوطنية.

شروط حجز البطاقة الوطنية الموحدة

يجب أن يتوافر لدى الشخص مجموعة من الشروط التي حددها وزارة الداخلية العراقية من أجل إصدار بطاقة الهوية الوطنية في العراق: