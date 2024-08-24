اسعد طفلك مع لولو الشطورة .. استقبل الآن قناة وناسة بيبي الجديد 2024 على جهازك واستمتع بمغامرات لا تنتهي

أصبح بكل سهولة تثبيت قناة وناسة على جهاز الرسيفر الخاص بك، حيث حصدت قناة وناسة على شعبية واسعة لدى الكثير من الأطفال في العالم العربي، وذلك لتقديمها عدة شخصيات تشبه بشكل كبير الأطفال بمختلف أعمارهم وأشكالهم، ولذلك تعلق الأطفال بهذه الشخصيات وأشهرهم شخصية “لولو” التي تقدم الأغاني التعليمية المليئة بالقيم الأخلاقية الواجب غرسها في الأطفال مثل: تقبل الآخرين باختلاف ملامحهم وضرورة الالتزام بنصائح الأم وغير ذلك، ولذلك يحرص الآباء على تثبيت القناة لتسلية أبنائهم على مدار الـ 24 ساعة.
ترددات قناة وناسة على النايل سات والعرب سات
استقبل قناة وناسة على القمر الصناعي الخاص بك من خلال الترددات الجديدة التي تتمثل في كل ما يلي:
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 11470
- نوع الاستقطاب: عمودي
- معامل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚
بينما تردد القناة على عرب سات، فهو كالتالي:
- القمر الصناعي: عرب سات
- التردد: 11270
- نوع الاستقطاب: عمودي
- معامل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: ¾
كيفية تثبيت قناة وناسة على تليفزيونك
يمكنك تثبيت قناة وناسة على جهازك والاستمتاع بالبرامج والأغاني الترفيهية والتعليمية وشخصية “لولو” من النقاط التالية:
- أولا اضغط على زر “الإعدادات” من جهاز الريموت كنترول.
- ثم انقر على زر “التثبيت اليدوي”.
- ومن ثم اضغط على أيقونة “إضافة قناة جديدة”.
- بعد ذلك دون بيانات التردد بالتفصيل في الحقول المخصصة.
- ثم انقر على زر “حفظ” للوصول السريع إلى القناة.
- من أهم مميزات قناة وناسة أنها مناسبة لجميع أعمار الأطفال.
- تتميز بشاشة واضحة ودقة الرسوم المتحركة وجاذبية الألوان و كثرة عدد الشخصيات التي تقدمها.
- بالإضافة إلى تعليم الأطفال الأساسيات مثل: الأرقام، والحروف، والألوان، وأيام الأسبوع.