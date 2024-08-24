اسعد طفلك مع لولو الشطورة .. استقبل الآن قناة وناسة بيبي الجديد 2024 على جهازك واستمتع بمغامرات لا تنتهي

أصبح بكل سهولة تثبيت قناة وناسة على جهاز الرسيفر الخاص بك، حيث حصدت قناة وناسة على شعبية واسعة لدى الكثير من الأطفال في العالم العربي، وذلك لتقديمها عدة شخصيات تشبه بشكل كبير الأطفال بمختلف أعمارهم وأشكالهم، ولذلك تعلق الأطفال بهذه الشخصيات وأشهرهم شخصية “لولو” التي تقدم الأغاني التعليمية المليئة بالقيم الأخلاقية الواجب غرسها في الأطفال مثل: تقبل الآخرين باختلاف ملامحهم وضرورة الالتزام بنصائح الأم وغير ذلك، ولذلك يحرص الآباء على تثبيت القناة لتسلية أبنائهم على مدار الـ 24 ساعة.

ترددات قناة وناسة على النايل سات والعرب سات

استقبل قناة وناسة على القمر الصناعي الخاص بك من خلال الترددات الجديدة التي تتمثل في كل ما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11470

نوع الاستقطاب: عمودي

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

بينما تردد القناة على عرب سات، فهو كالتالي:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11270

نوع الاستقطاب: عمودي

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

كيفية تثبيت قناة وناسة على تليفزيونك

يمكنك تثبيت قناة وناسة على جهازك والاستمتاع بالبرامج والأغاني الترفيهية والتعليمية وشخصية “لولو” من النقاط التالية: