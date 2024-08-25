الثنائي المميز ميدو الشقي ولولو الشطورة .. حدث الآن قناة وناسة بيبي الجديد 2024 على الأقمار الصناعية المختلفة

تعد قناة وناسة أشهر قنوات الأطفال التي تقدم محتوى ترفيهي للأطفال تجذب عقول الأطفال من خلال الرسومات المتحركة والألوان والأغاني والأناشيد المليئة بالشخصيات المحببة لديهم مثل شخصية لولو، فهي تعمل على تنمية مهاراتهم وتعزيز فكرهم بأخلاقيات وخصال طيبة وتقدم العديد من الأغاني والأناشيد، كما تعلمهم الحروف العربية والأرقام والحروف الإنجليزية أيضا بأسلوب مبتكر وجديد، لذلك أصبحت قناة وناسة خير مثال للأهالي الذين يبحثون عن قنوات تسلي أطفالهم وتعزز من مهاراتهم ولذلك نقدم لكم طريقة تثبيت قناة وناسة من خلال ضبط ترددها على الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة وناسة على الأقمار الصناعية

تتميز قناة وناسة بأنها تعمل 24 ساعة وتلبي احتياجات الآباء والأمهات في تقديم محتوى آمن وهادف لجميع المراحل العمرية المختلفة للأطفال، فهي تقدم برامج وأغاني وأناشيد تستهدف فئات كثيرة وفئات عمرية مختلفة من أعمار الأطفال ولذلك نقدم لكم بيانات تردد القناة فيما يلي:

التردد: 11470

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

معدل الترميز: 27500

الجودة: SD

نوع الاستقطاب: عمودي

القمر الصناعي: النايل سات

بينما تردد القناة على عرب سات فهو كالتالي:

التردد: 11270

معامل تصحيح الخطأ: ¾

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

نوع الاستقطاب: عمودي

القمر الصناعي: العرب سات

مميزات قناة وناسة

تعد قناة وناسة أشهر وأفضل القنوات التي تقدم محتوى ترفيهي مميز مناسب للفئات العمرية المختلفة للأطفال وتتميز بما يلي: