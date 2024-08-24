هيخليك أسرع لاعب.. أقوى وأفضل كود حساسية ببجي موبايل 2024 PUBG Mobile ثبات الايم وكيفية تفعيله بدون ملفات

يهتم جميع اللاعبين دائما بالحصول على أقوى وأفضل كود حساسية ببجي، وذلك لأنها تساعد اللاعب في التحكم باللعبة بشكل أسرع وأسهل، كما أنها تشارك بشكل كبير في تحسين مستوى التحكم والأداء التي تجعل اللاعب يشعر بالرفاهية والمتعة أثناء اللعب، دون حدوث بطئ بالحركة أثناء استخدام اللعبة، والتي تعتمد على السرعة الكبيرة لاتخاذ القرارات، لذا لمعرفة تلك الأكواد وأفضلها عليكم متابعتنا خلايا السطور القادمة.

كود حساسية لعبة ببجي

يساعدك أقوى وأفضل كود حساسية لعبة ببجي على اللعب بمتعة شديدة، وذلك لأنه يساعدك في التحكم بشكل سلس وبسيط، وتجنب رفع الحساسية حتى لا تفقد قدرتك في التحكم باللعبة، لذا عليك القيام بضبط حساسية الكاميرا للحصول على أفضل أداء داخل ببجي، وجاء الكود كالتالي:

النقطة الحمراء: 50-100 %.

الشخص الأول: 130-180 %.

الشخص الثالث: 150-200 %.

8x نطاق: 5-10 %.

حساسية ثبات الايم ببجي

الكثير من أوضاع اللعب المتوفرة داخل ببجي، والتي تأتي بكود حساسية مختلف، عليك فقط باختيار الكود المناسب الذي يتوافق مع قدراتك داخل اللعبة بشكل أفضل، وقم بتفعيل أفضل مستوى من الحساسية للحصول على تجربة مثالية وهو كالآتي:

كود الحساسية: SEN-52f57f1b-53cf-47a2-8751-49f09cb7bb9c.

للعب بأربع أصابع: Uf-4ae637ca-832d-4c45-a5d0-371ba4c60dc7.

لاستخدام 3 أصابع: Uf-4ae637ca-832d-4c45-a5d0-371ba4c60dc7.

لاستخدام إصبعين: Uf-4ae637ca-832d-4c45-a5d0-371ba4c60dc7

خطوات تفعيل كود حساسية ببجي موبايل

بعد الحصول على اقوى كود حساسيه يمكنك تفعيله بشكل صحيح من خلال اتباع الآتي:

انتقل إلى لعبة ببجي المتوفرة على هاتفك وقم بتشغيلها.

بعد ذلك قم بالتوجه إلى صفحة الإعدادات، وقم بالضغط على السهم المتوفر في أسفل الصفحة.

ثم اضغط على زر مفاتيح التحكم.

ادخل على أيقونة الحساسية.

ابدأ في تدوين كود الحساسية.

بعد ذلك انقر على زر البحث.

ثم انتظر قليلا حتى يتم العثور عليه.

بعد ذلك قم بالخروج من اللعبة وقم بالدخول إليها مرة أخرى.

تثبيت التحديث الجديد لببجي موبايل

قم بفتح متجر التطبيقات المناسب لجهازك. إذا كان جهازك يعمل بنظام Android، افتح متجر Google Play، أما إذا كان يعمل بنظام iOS، فافتح App Store.

استخدم شريط البحث في المتجر للبحث عن “PUBG Mobile”.

عند ظهور اللعبة في نتائج البحث، اضغط على أيقونة اللعبة لفتح صفحتها.

اضغط على خيار “تحديث” لتحميل التحديث الجديد، أو “تثبيت” إذا لم تكن اللعبة مثبتة مسبقًا.

انتظر حتى يكتمل تثبيت التحديث على جهازك.

بعد اكتمال عملية التثبيت، افتح اللعبة واستمتع بالميزات الجديدة والتحسينات التي يقدمها التحديث.

موعد نزول تحديث ببجي 3.4

من المتوقع أن يتم إصدار تحديث PUBG Mobile الجديد 3.4 في حوالي 9 سبتمبر 2024، وفقًا لتقديرات الخبراء، ومع اقتراب انتهاء الموسم الحالي “PUBG Mobile 3.3 Ocean Odyssey” في أوائل سبتمبر، يتوقع أن يكون التحديث الجديد جاهزًا للإصدار قريبًا بعد ذلك، حيث يترقب التحديث ملايين الاعبين للعبة الأكثر شهرة على مستوى الباتل رويال.