“مفيش زن وعياط تاني خالص”.. ضبط تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 Tom & Jerry على جميع الأقمار الصناعيه.. مش هتحس بملل!!

تعد قناة توم وجيري واحدة من أشهر القنوات المخصصة للأطفال التي تقدم مجموعة متنوعة من البرامج والرسوم المتحركة الممتعة، وتم تحديث تردد القناة على مختلف الأقمار الصناعية لتوفير جودة بث أعلى وتغطية أفضل، وفي هذا المقال نستعرض كيفية ضبط تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على جميع الأقمار الصناعية لضمان استمرار مشاهدة برامجك المفضلة دون انقطاع.
تردد قناة توم وجيري 2024 على القمر الصناعي نايل سات
- يجب الدخول إلى قائمة الإعدادات في جهاز الاستقبال الخاص بك.
- بعد ذلك قم بالانتقال إلى قسم البحث اليدوي عن القنوات وأدخل التردد الجديد كالتالي 11354.
- استقطاب عمودي.
- ومعدل ترميز 27500.
- بعد إدخال هذه البيانات اضغط على زر البحث وانتظر حتى يتم العثور على القناة وتثبيتها.
- تأكد من حفظ الإعدادات وتحديث قائمة القنوات لضمان ظهور القناة ضمن القنوات المفضلة لديك.
تردد قناة توم وجيري 2024 على القمر الصناعي عرب سات
- قم بالدخول إلى قائمة الإعدادات في جهاز الاستقبال الخاص بك.
- ثم اختر التسجيل اليدوي للقنوات واكتب التردد كالتالي 11843.
- اختيار استقطاب أفقي.
- ومعدل ترميز 27500.
- بعد كتابة هذه البيانات انقر على زر البحث لبدء عملية التثبيت.
- بمجرد اكتمال البحث ستتمكن من العثور على القناة في قائمة القنوات ويمكنك تغيير رقم القناة وذلك لسهولة حفظ مكانها.