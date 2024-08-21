بعد الزيادة الجديدة.. وزارة المالية في العراق توضح حقيقة صرف رواتب المتقاعدين في العراق

أفادت وزارة المالية العراقية بحقيقة صرف رواتب المتقاعدين في العراق، حيث أكدت أنها قامت بإيداع هذه الفروق لحوالي 800 متقاعد وأكثر في النصف الأول من شهر أغسطس الحالي بدءا من يوم الجمعة 16 أغسطس 2024، وأشارت الوزارة إلى أنها تحدد قيمة فروق راتب التقاعد اعتمادا على الراتب الذي يتقاضاه المستفيد ودرجته الوظيفية عند بلوغه سن التقاعد، وبالتالي يتمكن جميع المتقاعدين المستحقين للفروق التقاعدية من الحصول عليها خلال هذه الفترة.

حقيقة صرف رواتب المتقاعدين في العراق

بعد أن أصدرت وزارة المالية في العراق قرارا رسميا يتعلق بصرف رواتب المتقاعدين في العراق المؤهلين، أكدت الوزارة أن عدد المستفيدين وصل إلى 833 متقاعدا في النصف الأول من شهر أغسطس 2024، كما أشارت البنوك التي يتعامل معها المتقاعدون إلى أنه يمكنهم الحصول على المبالغ المستحقة ابتداء من يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس، وأكدت أن قيمة المبالغ تختلف من شخص لآخر بناء على راتب كل فرد.

موعد الصرف لرواتب المتقاعدين في العراق

حددت وزارة المالية العراقية موعدا ثابتا لصرف رواتب التقاعد بأن يكون في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وبناء عليه سيتم إيداع الرواتب في الأول من سبتمبر المقبل ما لم يتعارض ذلك مع عطلة رسمية أو عطلة نهاية الأسبوع لتفادي أي تأخير في الصرف.

كيفية الاستفسار عن رواتب المتقاعدين في العراق

وفرت وزارة المالية في العراق وسيلة للاستفسار عن الرواتب قبل ميعاد صرفها، ويمكن ذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية: