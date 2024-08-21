“من هنا” طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 من خلال منصة مظلتي

تعتبر منحة الوجبة الأخيرة في العراق واحدة من أبرز برامج الدعم التي تقدمها الحكومة العراقية حيث يسعى العديد من المواطنين للحصول عليها، وقد أطلقت هذه المنحة بهدف تحسين الأوضاع الاجتماعية للعديد من الفئات المستحقة للدعم، لذلك يرغب الكثير من المستفيدين من دعم الرعاية الاجتماعية في معرفة كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة، هذه المنحة تحت إشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي تقدم دعمها لجميع المواطنين الفقراء المستحقين، تابع معي في السطور القادمة من المقال للتعرف على خطوات الاستعلام.

طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

يمكنك الاستفسار عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة باتباع مجموعة من الخطوات التي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

ادخل الموقع الرسمي لمنصة مظلتي الإلكترونية.

سجل الدخول إلى حسابك أو إنشاء حساب جديد.

اضغط على زر الاستفسار عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

حدد المحافظة التي ترغب في الاستفسار عنها.

أدخل المعلومات المطلوبة في الأماكن المخصصة لذلك.

أدخل إسم المستفيد ورقم الهوية الوطنية.

اضغط على زر الاستعلام.

سوف يعرض لك قائمة بالأسماء التي ستتلقى دعم الرعاية الاجتماعية بصيغة ملفات PDF يمكنك تحميلها.

ما هي شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق 2024؟

هناك مجموعة من الشروط التي ينبغي أن تتوافر في الأفراد الذين يسعون للحصول على دعم وجبة الرعاية الاجتماعية في العراق، وتتضمن هذه الشروط عدة نقاط على النحو التالي: