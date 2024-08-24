 “لولو صارت شرطية” اضبط الآن أحدث تردد قناة وناسة بيبي 2024 على النايل سات لمشاهدة أجمل أغاني وأفلام الكرتون

يرغب الكثيرون في الحصول على تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024، حيث أن عمليات البحث عنها لا تتوقف، وذلك حرصا على ضمان وجود القناة على أجهزة الاستقبال خاصة بعد التغييرات المتكررة في ترددها، تمتلك قناة وناسة شعبية كبيرة في الوطن العربي خصوصا بين الأطفال الذين يحبون محتواها وأغاني لولو، التي تقدم لهم تجربة تعليمية وترفيهية ممتعة، لذا لضمان استمرار توفر القناة على جهاز الاستقبال من الضروري معرفة التردد الذي سنعرض لكم في الفقرات التالية.

تردد قناة وناسة بيبي الجديد على نايل سات 2024

يتوفر تردد قناة وناسة على عدة أقمار صناعية، وأبرزها النايل سات الذي يتيح للجميع إمكانية استقبال القناة بجودة عالية ومتفوقة في الصوت والصورة، وللاستماع إلى القناة يتطلب الأمر معرفة التردد وبعض المعلومات الأساسية التي تأتي كالتالي:

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصويب الخطأ: 5/6.

معدل الاستقطاب: عمودي.

جودة العرض: SD.

تردد قناة وناسة بيبي الجديد على عرب سات

تتميز القناة بتوافر ترددها على القمر الصناعي عرب سات مما يتيح لك استقباله، يرجى تدوين التفاصيل الخاصة به أثناء التحميل وهي كالتالي:

تردد القناة: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

جودة العرض: SD.

معامل تصويب الخطأ: 3/4.

ضبط تردد قناة وناسة على جهاز التلفاز 2024

بناء على التردد الذي تم تحديده والمعلومات الأخرى، يمكن للجميع استقبال قناة وناسة على التلفاز من خلال اتباع الخطوات التالية: