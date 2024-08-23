وزارة التربية العراقية توضح ما هي حقيقة تأجيل السنة الدراسية الجديدة بالعراق 2025 وما هو موعد بدء العام الدراسي الجديد 

يتداول الكثير من الأشخاص حاليا على محركات البحث الرائجة مسألة تأجيل السنة الدراسية الجديدة بالعراق 2025، وذلك بعد أن تم الإعلان عن هذا الأمر عبر مواقع غير معروفة وفقا لهذه المعلومات يفترض أن يتم تأجيل العام الدراسي الجديد ومع ذلك، من المهم أن يستعد المعلمون والطلاب للعام الدراسي المقبل كما هو مخطط له.

تأجيل السنة الدراسية الجديدة بالعراق 2025

مع اقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد يزداد البحث المكثف حول الاستعلام عن موعد بدء العام الدراسي الجديد ولصدور شائعات حول تأجيل بدء العام فلذلك يشهد البحث المكثف من قبل الطلاب وأولياء الأمور حول حقيقة تأجيل السنة الدراسية الجديدة بالعراق لعام 2025 إليكم التفاصيل التالية:

أعلنت وزارة التعليم العراقية عن موعد بدء العام الدراسي الجديد وحددت الإجازات الرسمية المقررة خلال هذا العام.

أكدت الوزارة على أهمية التزام جميع المدارس بالجدول الزمني المحدد وتنظيم العملية التعليمية وفقا للتقويم الدراسي المعلن.

نفت الوزارة صحة الإشاعات المتداولة، مشددة على أن العام الدراسي سيبدأ في موعده المحدد، مع الالتزام بكافة القرارات والخطط الزمنية التي تم اعتمادها.

طريقة نقل الطالب إلى مدرسة أخرى

في إطار تقديم الخدمات الاخبارية، يتم توضيح كيفية نقل الطالب إلى مدرسة أخرى وفقا للإجراءات والشروط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم العراقية لضمان نجاح عملية النقل وذلك بعد الاطلاع على تأجيل السنة الدراسية الجديدة بالعراق 2025 و يجب اتباع الخطوات التالية: