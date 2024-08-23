تفاصيل متميزة تظهر للجميع بخصوص لعبة جاتا gta 6 والموعد المتوقع لإصدارها

لعبة جاتا من أبرز الألعاب الإلكترونية التي تصدرت في الآونة الأخيرة عملية التحميل من بين بقية الألعاب الأخرى لذلك يبحث العديد من المستخدمين عن الموعد النهائي لإصدار لعبة جاتا 6، على الرغم أنه تم الإعلان منذ فترة عن أن اللعبة سيتم إطلاقها خلال عام 2025 تحديدًا في نهايته، وعليه فإنه بناءا للتصنيفات والتقييمات التي جاءت على معظم المواقع الإلكترونية المخصصة لهذه الألعاب فإن الموعد المحدد لانطلاق اللعبة سيكون في أواخر أكتوبر عام 2024، بالإضافة إلى أنه تم التقاط مجموعة من الصور للموقع الجديد ونشرها.

موعد اصدار لعبة GTA 6 عبر منصة IMDB

بناءا لما تم إعلانه عن شركة روكستار في وقت سابق بأن موعد إصدار لعبة جاتا 6 والذي تم التأكيد على أنه سيكون خلال الربع الأخير من عام 2025 فإن توقعات موقع IMDB ربما تكون صحيحة، وعليه فقط أكد معظم الخبراء بأن الموعد المحدد لإطلاق الإصدار الأخير من اللعبة سيكون في تمام 27 من أكتوبر الموافق يوم الاثنين ومن الشائع أن ألعاب الفيديو يتم إصدارها يوم الجمعة والثلاثاء إلا أن هذه اللعبة سيتم إصدارها في يوم مخالف للأيام التي يتم فيها عادةً إصدار الألعاب الإلكترونية.

الجدير بالذكر أن بعض المختصين أكدوا أنه من الممكن أن يكون الموعد الذي أعلن عنه الموقع مجرد تاريخ لحجز مكان أو ربما يكون Place Holder إلا أنه شكك العديد في أن الموعد المحدد سيكون إما في بداية الشهر أو نهايته مثل المواعيد العادية التي يطلقها Placeholder.

تصريح شركة Take Two لإصدار لعبة GTA 6

الجدير بالذكر أنه بعد أن تم الإعلان عن تفاصيل إصدار لعبة جاتا 6 خلال عام 2023 لشهر ديسمبر من العام الماضي هناك تسريب بالصور والإعلان الترويجي للعبة وقد تم ترويجه على جميع مواقع ومنصات الانترنت، وعليه فقد كشفت شركة Take Two عبر حسابها الرسمي أن الموعد المحدد لإصدار جاتا 6 من المقرر أن يكون في خريف عام 2025 المقبل ولم يتم الإعلان عن موعد محدد رسمي لصدور اللعبة حتى الآن.