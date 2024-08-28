تحديث ثوري جديد.. تحديث جديد في الواتساب فماذا يقدم هذا التحديث وما هي أهدافه

في عالم التكنولوجيا الذي يتطور بسرعة تعد تطبيقات التواصل الاجتماعي في طليعة الابتكارات التي تسعى إلى تحسين تجربة المستخدمين بانتظام، و يعتبر تحديث جديد في الواتساب الذي يكون من أبرز تطبيقات المراسلة التي تواصل تحسين خدماتها و تحديثاتها لتلبية احتياجات مستخدميه المتزايدة في الآونة الأخيرة.

تحديث جديد في الواتساب

أعلنت الشركة عن توفر تحديث جديد في الواتساب يحمل مجموعة من الميزات المبتكرة التي تعزز تجربة المستخدم وتضيف المزيد من المرح والإبداع إلى رسائلهم حيث يتضمن النقاط التالية:

إضافة ميزة Meta AI

تتيح هذه الميزة للمستخدمين إنشاء ملصقات مخصصة مباشرة من التطبيق باستخدام الذكاء الاصطناعي.

تتوفر الميزة حاليا للمستخدمين في الولايات المتحدة على أجهزة أندرويد و iOS.

تدعم الميزة اللغتين الإنجليزية والإسبانية.

من المقرر توسيع الميزة إلى مناطق أخرى في المستقبل، ولكن لا يوجد جدول زمني محدد لإتاحتها خارج الولايات المتحدة.

أهداف التحديث الجديد فى الواتساب

للاطلاع على أهداف تحديث جديد في الواتساب الذي يتم استخدامه من الكثير حول العالم حيث يعتبر من أهم التطبيقات المتواجدة في الإنترنت فهو سريع ومميز ومن الأهداف المتواجدة للتحديث الجديد كالآتي: