معرفة غرامات المرور الجديدة 2024 بالرقم الالماني منصة أور /ur.gov.iq/.. هســـه استعلم عنها

يمكن لجميع سكان العراق معرفة غرامات المرور الجديدة 2024 من خلال منصة أور، حيث إن هذه المنصة تعد من أكثر المنصات الإلكترونية التي تسهل على المواطنين إمكانية حصولهم على المعلومات التي يرغبون فيها بشكل سهل ويسير، ومن هنا أن هناك الكثير من سكان العراق يرغبون في التعرف على كيفية استبيان غرامات المرور الجديدة وكذلك يرغبون أيضا في التعرف على خطوات دفع المخالفات المرورية.

معرفة غرامات المرور الجديدة 2024

نظرا لكون دولة العراق من الدول التي تهتم بتطبيق كافة الخطوات الإلكترونية السهلة التي توفر من خلالها عناء مواطنيها، فإننا وجدنا أنه قد تم الإعلان عن إمكانية التعرف على غرامة المرور من خلال هذه المنصة، لا سيما أن الحكومة العراقية اختارت هذه المنصة كونها من المنصات التي يسهل التعامل معها، وهذا يعني أنه يمكنك معرفة غرامات المرور الجديدة 2024 من خلال هذه المنصة، على أن تتلخص خطوات التعرف على الغرامات المرورية فيما يلي

أولا قم بالذهاب إلى الصفحة الرسمية الخاصة بمنصة أور.

بعد ذلك يقوم بتسجيل الدخول من خلال كتابة البيانات المتعارف عليها.

ثم بعدها من الصفحة الرئيسية، اختر قائمة الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك عليك الضغط على خيار الاستعلام عن المخالفات المرورية.

ثم قم بكتابة البيانات المطلوبة منك بخصوص السيارة، تأكد من صحة البيانات المختلفة.

أخيرا قم بالضغط على زر الاستعلام، حتى تظهر لك المخالفات التي قمت بها.

كيفية دفع المخالفات المرورية 2024

حينما تتأكد عزيزي المتابع من أنك بالفعل قد قمت بواحدة من المخالفات المرورية داخل حدود دولة العراق، وكذلك بعد معرفة غرامات المرور الجديدة 2024، فإنه لا بد من أن يكون لديك الدراية التامة بأنه يمكنك الآن دفع المخالفات المرورية من خلال منصة أور، عن طريق الخطوات التالية

قم بتسجيل الدخول على منصة أور. بعد ذلك اختر الخدمات الإلكترونية. ثم بعدها قم بالضغط على زر الاستعلام عن المخالفات. بعدها عليك كتابة البيانات الخاصة بسيارتك. ثم بعدها قم بالضغط على زر البحث عن المخالفات.

بعد ذلك عليك اختيار طريقة التسديد المناسبة لك، وبمجرد إتمام الدفع سوف يتم سحب المخالفة من سجل مخالفاتك.