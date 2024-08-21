سعر اقتصادي مفاجأة.. مراجعة ومواصفات هاتف HONOR X5 Plus بكاميرا 50 ميجا بيكسل والسعر الرسمي للهاتف

هاتف HONOR X5 Plus هو من أحدث الإصدارات في سلسلة هواتف HONOR والذي يقدم مجموعة من الميزات المتطورة والمبتكرة، يتميز هذا الهاتف بتصميم عصري وأداء قوي يناسب احتياجات المستخدمين المتنوعة سواء في استخدامات العمل أو الترفيه، وتأتي شاشة HONOR X5 Plus بحجم مناسب ودقة عالية مما يعزز تجربة المشاهدة ويجعلها أكثر وضوحا ويعمل بمعالج قوي يضمن أداء سلسا وسرعة في التصفح وتشغيل التطبيقات.

مواصفات هاتف HONOR X5 Plus

يتميز هاتف HONOR X5 Plus ببطارية تدوم طويلا مما يسمح باستخدام الهاتف لفترات طويلة دون الحاجة للشحن المتكرر ويجمع الهاتف بين التصميم الأنيق والأداء الفعال، مما يجعله خيارا ممتازا لمن يبحثون عن هاتف متكامل يلبي متطلباتهم اليومية، والمواصفات كالتالي:

المواصفات التفاصيل الأبعاد 163.3 × 75.1 × 8.4 ملم الوزن 188 جرام الشاشة 6.56 إنش، TFT LCD، دقة 720 × 1612 بكسل، كثافة 269 بكسل لكل إنش، معدل التحديث 90Hz المعالج Mediatek Helio G36، بتكنولوجيا 12 نانو، معالج رسومي PowerVR GE8320 الكاميرا الأمامية 5 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.2 الكاميرا الخلفية مزدوجة: 50 ميجا بكسل (أساسية، فتحة عدسة F/1.8)، 2 ميجا بكسل (عزل، فتحة عدسة F/2.4)، فلاش LED البطارية 5200 مللي أمبير، شحن بقوة 10 واط نظام التشغيل Android 13 مع واجهة MagicOS 7.1 الألوان المتاحة أسود، أزرق

سعر هاتف HONOR X5 Plus

إليكم سعر هاتف HONOR X5 Plus في مصر وفي السعودية والامارات وهو على النحو التالي: