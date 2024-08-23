” استقبلها الآن ” .. تردد قناة وناسة بيبي كيدز الجديد 2024 على نايل سات

قنوات الأطفال المتواجدة في التلفزيون عنصرا حيويا في عالم الترفيه والتعلم للأطفال، حيث تساعد الآباء بشكل كبير في تكوين شخصيات الأطفال وتعليمهم القيم والمبادئ الأساسية، من بين هذه القنوات المشهورة، تأتي قناة وناسة بيبي كيدز كإحدى القنوات الكبيرة والمفضلة لدى الأطفال وأولياء الأمور، والتي تقدم مجموعة من برامج الاطفال الهامة، ومن خلال هذه السطور سنوضح تردد قناة وناسة بيبي كيدز الجديد وطريقة استقبالها.

تردد قناة وناسة بيبي كيدز

مع التحديثات المستمرة في تقنيات البث الفضائي، قد تم الاعلان عن تغيير تردد قناة وناسة بيبي كيدز، وقد جاء ترددها الجديد على النحو التالي:

تردد القناة على نايل سات: : 11559

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

كيفية ضبط تردد قناة وناسة بيبي كيدز

في البداية استخدم جهاز التحكم عن بعد للوصول إلى قائمة الإعدادات على جهاز الاستقبال الخاص بك.

انتقل إلى خيار إعدادات القنوات، أو البحث عن القنوات.

اختر خيار إضافة تردد جديد أو من خلال الضغط على تحديث الترددات.

أدخل التردد الجديد 11559، الاستقطاب أفقي (H)، معدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

بعد إدخال التردد، اضغط على خيار البحث أو “Scan” لبدء البحث عن القنوات.

انتظر حتى ينتهي البحث وتظهر القناة في قائمة القنوات المتاحة.

وهذه القناة تعد واحدة من اشهر القنوات في عالم الكرتون ويفضلها الصغار والكبار، وعليك ان تقوم بضبطها بشكل مستمر لكون إدارة القناة تقوم بتحديثات دورية.