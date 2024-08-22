“مبروك للعراقيين “.. وزير التجارة يعلن توزيع جديد لمادة الطحين في العراق 2024 هذا الموعد.. جهزو الشوالات!!

أوضح الحقوقي محسن محمد النامس المدير العام للشركة العامة لتصنيع الحبوب وأن الشركة بدأت فعليا بتجهيز وكلاء الطحين بالدفعة الجديدة وذكر أن مراكز التوزيع في بغداد والمحافظات، قد تلقت تعليمات ببدء تجهيز واستقبال الوكلاء اعتبار من اليوم تبعا للجداول الزمنية المحددة من قبل لجنة الخطة المركزية للشركة، وقد تم توجيه وحدات التوزيع والتسويق لتسهيل عمليات المراجعة وتبسيط الإجراءات.

وزير التجارة يعلن توزيع جديد لمادة الطحين في العراق 2024

أكد البيان على أن الأولوية في توزيع الطحين ستعطى للمناطق الأكثر احتياج وأن عمليات الدفع ستتم بواسطة بطاقات الدفع الإلكتروني وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء، وتوجيهات وزير التجارة وصرح وزير التجارة العراقي أثير داود الغريري اليوم السبت بأن إنشاء مراكز التسوق، ويمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى زيادة المنافسة بين القطاعين الخاص والعام والتصدي لمشكلة ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية.

توزيع جديد لمادة الطحين في العراق

أشارت وزارة التجارة في بيان لها إلى أن الوزير الغريري قام بجولة تفقدية لمشاريع مراكز التسوق الهايبر ماركت التعاونية في مناطق حي العامل والدباش والرصافة ومدينة الصدر، وقد تابع الوزير خلال جولته تطور الأعمال في المراحل النهائية لهذه المشاريع واستعرض جدول افتتاحها و أكدت الوزارة أن الوزير شدد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإكمال هذه المشاريع بما يتماشى مع الأهداف المرسومة ضمن البرنامج الحكومي.