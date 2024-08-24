وزارة المالية تكشف حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق من سبتمبر 2024 وطريقة الاستعلام عن الراتب

وزارة المالية في دولة العراق قامت بزيادة رواتب المتقاعدين العراقيين في نهاية عام 2023 حيث أصبح الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين يصل إلى 500 ألف دينار عراقي كما وفرت زيادة تصل إلى 100 ألف دينار عراقي بشروط وضوابط ميسرة للجميع لذلك لابد من توفيرها للحصول على تلك الزيادة حيث الزيادة الأخيرة تشمل كل من كان راتبه أقل أو يساوي مليون دينار عراقي ولكن هناك تساؤلات حول حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين مرة أخرى لذلك سوف نوضح لكم اليوم الحقيقة بالمقال وفقاً لتعليمات الوزارة في العراق.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

في الفترة الحالية أوضحت وزارة المالية بأن خبر زيادة رواتب المتقاعدين في العراق ليس حقيقي بل هو مجرد أشاعة فقط حيث وضحت بأن الزيادة الأخيرة المقررة كانت في نوفمبر 2023 وليس هناك زيادة أخرى جديدة في رواتب المتقاعدين العراقيين حيث تم زيادة رواتب المتقاعدين المتطابق عليهم الشروط مائة ألف دينار عراقي وليس هناك أي زيادة جديدة لذلك سوف نوضح لكم اليوم طريقة الاستعلام عن راتب التقاعد في دولة العراق لجميع المستفيدين لعام 2024.

طريقة الاستعلام عن الراتب التقاعدي 2024

وزارة المالية العراقية وفرت خدمة الاستعلام عن راتب التقاعد في دولة العراق حيث وفرت لجميع المتقاعدين العسكريين والمدنيين في الدولة خدمة التعرف على تفاصيل راتب التقاعد في الدولة لذلك سوف نوضح لكم اليوم طريقة الاطلاع عن راتب التقاعد في دولة العراق لجميع المحافظات العراقية كما يلي بكل التفاصيل المتاحة لدينا:

الدخول إلى موقع وزارة المالية في دولة العراق.

ثم بعد ذلك الضغط على زر الاستعلام عن راتب التقاعد في دولة العراق.

بعد ذلك عليك فتح نموذج الاستعلام وتسجيل جميع البيانات الشخصية المطلوبة.

ثم بعدها عليك الضغط على زر الاستعلام وسوف تظهر لك النتيجة النهائية بالتفاصيل المتاحة لدينا في دولة العراق.

يمكن بذلك التعرف على قيمة راتب التقاعد في عموم دولة العراق.

كما يمكن استخدام تلك الطريقة لمعرفة قيمة راتب التقاعد لهذا الشهر عن طريق وزارة المالية في دولة العراق.

كما وزارة المالية العراقية هي المسؤولة عن صرف راتب التقاعد لجميع المستفيدين المتطابق عليهم الشروط والضوابط المطلوبة.

شروط الحصول على راتب التقاعد بالعراق

هناك مجموعة من التساؤلات حول أهم الشروط والأحكام الواجبة للحصول على راتب التقاعد لدى وزارة المالية في دولة العراق لذلك سوف نوضح لكم اليوم جميع الضمانات اللازمة من أجل الحصول عليها في الدولة كما يلي بكل التفاصيل المتاحة لدينا الآن:

يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.

يفضل أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 60 عام فأكثر من ذلك للرجال.

يجب أن لا تقل عمر المتقدمة عن 55 عام عن طلب راتب التقاعد في العراق.

كما يجب توفير أثبات الاشتراك من أجل الحصول على راتب التقاعد لدى وزارة المالية.

كذلك يشترط أن يكون المتقدم يمتلك أثبات العمل في جهة محددة داخل نطاق العراق.

موعد صرف راتب التقاعد في العراق

وضحت وزارة المالية في دولة العراق بأن موعد صرف راتب التقاعد لهذا الشهر سوف يكون في اليوم الأول من كل شهر ميلادي لذلك من المعتاد صرف رواتب المتقاعدين العراقيين في يوم 1 من شهر سبتمبر المقبل لعام 2024 لكن يمكن تغير الموعد المحدد في حالة إذا كان هناك عطلة رسمية أو أجازة في دولة العراق.