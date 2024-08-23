“noor.moe.gov.sa“ دخول نظام نور بدون كلمة سر وكيفية تسجيل طالب جديد 1446

قامت وزارة التربية والتعليم داخل المملكة بإطلاق نظام نور وهو من المنصات الإلكترونية التعليمية التي تم إطلاقها في الآونة الأخيرة، ويجب العلم أن هذه المنصة توفر العديد من الخدمات الإلكترونية للطلاب مثل المقررات الدراسية بالإضافة إلى أنها تمتلك أيضا فيديوهات شرح، ومن جهة أخرى يمكن لولي الأمر التسجيل والتعرف على كشف علامات الطالب حيث أن تلك المنصة تعد حلقة وصل بين ولي التلميذ والمعلم، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

نظام نور

يمكن الان لجميع المواطنين داخل المملكة التسجيل في نظام نور برقم الهوية وهذا بمجرد اتباع عدة خطوات وهي:

أول شيء يجب الدخول على الصفحة الرسمية الخاص بنظام نور وهذا من خلال الرابط التالي. قم بتسجيل الدخول إلى المنصة وهذا من خلال إدخال جميع البيانات الخاصة بولي الأمر. سوف يصلك رمز تحقق على البريد الإلكتروني الذي قمت بإدخاله قم بكتابة الرمز لي الحقل المخصص. بعد ذلك من الصفحة الرئيسية يرجى التوجه إلى قسم الخدمات. اضغط على نتائج الطلاب وقم بتحديد الفصل الدراسي المقيد به الطالب. يرجى إدخال جميع المعلومات حول الطالب ثم اضغط على بحث وسوف تحصل على النتيجة بنجاح.

شروط التسجيل في نظام نور

يوجد عدة شروط والتي يجب الالتزام بها عند التسجيل في نظام نور وهي: