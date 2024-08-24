خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق 2024 موقع وزارة العمل العراقية

تعمل الحكومة العراقية باستمرار على تعزيز مستوى حياة الأسر الأكثر احتياجا، وقد أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية برنامج الرعاية الاجتماعية الذي يهدف إلى توفير الدعم المالي والمساعدة للأسر المحتاجة، وفي الآونة الأخيرة زاد الاهتمام بالبحث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالدفعة الأخيرة من البرنامج عام 2024.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

تقدم الحكومة العراقية رابطا إلكترونيا يمكن المواطنين من الاستفسار عن اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية، مما يسهل عليهم الحصول على المعلومات، يمكن التحقق من الأسماء من خلال اتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى موقع وزارة العمل أو منصة مظلتي.

سجل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

إذا لم يكن لديك حساب يجب عليك تسجيل حساب جديد.

أدخل بعض المعلومات الشخصية الهامة مثل الاسم الكامل ورقم الهوية الوطنية، وذلك لضمان التحقق من هويتك وربطك بالخدمات المناسبة.

اختار برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة من القائمة المتوفرة.

حدد المحافظة التي تتبع لها

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة اختر “عرض الأسماء”.

ستظهر لك قائمة بالأسماء المدرجة في الدفعة الأخيرة من برنامج المساعدة الاجتماعية.

تنزيل هذه القائمة بصيغة PDF لتسهيل التخزين والمراجعة في وقت لاحق.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق 2024

تضع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في الأشخاص الذين يتقدمون للحصول على الرعاية الاجتماعية، ومن بين هذه الشروط ما يلي: