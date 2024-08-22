كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024 وموعد الصرف

توالت الأخبار في الآونة الأخيرة حول وجود زيادة في رواتب المتقاعدين، لتؤكد وزارة المالية العراقية صحة هذه المعلومات، فقد أكدت الحكومة العراقية على التزامها برفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية، لتمكينهم من تلبية احتياجاتهم اليومية الأساسية في ظل الظروف الصعبة، وقد أصدرت وزارة المالية بيانا توضح فيه أنه سيتم زيادة رواتب المتقاعدين بمقدار 100 ألف دينار عراقي، أما بالنسبة لطريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين عام 2024، وسنتناول ذلك في الفقرات التالية.

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024

قامت الجهات المعنية في العراق بتقديم العديد من الخدمات إلكترونيا لتسهيل الأمور على المواطنين، حيث يمكنهم الاستعلام عن رواتب التقاعد بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية.

انتقل إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

انقر على خيار الاستعلام عن رواتب المتقاعدين.

ينبغي على المستخدم إدخال مجموعة من المعلومات المطلوبة، ويجب التأكد من كتابتها بدقة وصحيح.

اضغط على أيقونة الاستعلام وانتظر لبضع ثوان حتى تظهر أمامك كافة التفاصيل المتعلقة بالراتب.

موعد صرف رواتب المتقاعدين 2024 في العراق

أعلنت وزارة المالية العراقية عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق عام 2024، والذي سيكون في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وإذا صادف موعد الصرف إجازة رسمية أو عطلة نهاية الأسبوع فإنه سيتم تقديم الموعد أو تأخيره وفقا لقرار الجهة المختصة، ومن الجدير بالذكر أن زيادة الرواتب ستدخل حيز التنفيذ فورا، بشرط استيفاء عدة شروط منها أن يكون المواطن قد عمل لمدة عشرين عاما وأن يتجاوز عمر المتقاعد الستين عاما، بينما يجب أن يتجاوز عمر المتقاعدة الخامسة والخمسين عاما.