“سلي أولادك بأجمل الأناشيد” تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وفرح أطفالك بأحلى الأغاني 24 ساعة

تعتبر قنوات الأطفال ملاذا للأمهات لتهدئة أطفالهن والحصول على قسط من الراحة، ومع ذلك يجب على الأمهات أن يحرصن على اختيار القنوات التي يشاهدها أطفالهن بعناية، لتجنب تعرضهم لمحتوى يمكن أن يؤثر عليهم سلبا، مثل المحتوى العنيف أو القنوات التي تقدم مفاهيم غير صحيحة ولا تتماشى مع قيم مجتمعنا العربي، لذلك تسعى العديد من الأمهات لمعرفة تردد قناة طيور الجنة، حيث تعتبر هذه القناة من أهم القنوات التي تقدم محتوى مناسب للأطفال ويساعد على تطوير مهاراتهم من خلال الأناشيد الممتعة والمفيدة، وقد حققت القناة شهرة كبيرة في الوطن العربي، حيث تخطت مشاهدات أناشيدها المليار.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على النايل سات

أُطلقت قناة طيور الجنة في عام 2008 على يد مؤسسها خالد مقداد وهو أردني من أصل فلسطيني، اعتمدت القناة على تقديم الأناشيد التي تجمع بين الفائدة والترفيه، كما سعت إلى غرس القيم الدينية وتعليم الأطفال الصلاة وبعض آيات القرآن الكريم، بالإضافة إلى التركيز على الآداب التي تدور حولها الأناشيد المقدمة، ولهذا السبب أصبحت القناة واحدة من أشهر قنوات الأطفال في الوطن العربي، وسنقدم لكم فيما يلي تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات:

التردد: 11315.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/5.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

يمكنكم متابعة قناة طيور الجنة وتحميلها عبر القمر الصناعي عرب سات من خلال إدخال التردد التالي:

التردد: 11274.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كيفية استقبال قناة طيور الجنة على التلفزيون

يتساءل العديد من الأشخاص عن كيفية ضبط تردد قناة طيور الجنة على الجهاز، وفيما يلي الخطوات اللازمة لذلك: