المؤسس عـــاد لينتقـــم حــــ165.. تــابع الحلقات الأولى من مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس في “هذا المــوعـد“ على تردد قناة ATV

ينتظر عدد كبير من المتابعين عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس وهو من المسلسلات المفضلة لدى الكثير حيث أنه لديه قاعدة جماهيرية كبيرة ويتابعه عدد كبير من الأشخاص من مختلف الدول وذلك نظرا للأحداث التاريخية التي يقدمها المسلسل، يروي المسلسل قصة حياة الدولة العثمانية والصراعات التي خاضتها، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

من المتوقع أن يتم عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس في خلال شهر أكتوبر القادم وهو الموعد الرسمي الذي يتم عرض الموسم الجديد فيه كل عام، من المقرر أن ينجح الملك عثمان في الاستيلاء على بورصة في هذا الموسم ويجب العلم أن فتح بورصة يعد واحد من أحلام عثمان، وفقا لنهاية الموسم الخامس أنه نجح في ضم القلعة الميكجة لدولته، من المقرر أيضا أن يشمل هذا الموسم صراعات جديدة مع عثمان ضد الأتراك الذين يرغبون في إيقاعه وهزيمته ولكنه سوف ينتصر عليهم.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

من المقرر أن تقوم القنوات التالية بعرض مسلسل قيامة عثمان الموسم الجديد:

قناة آي تي في

وهي تقوم بعرض المسلسل باللغة التركية، يمكن لجميع المتابعين استضافة القناة عبر القمر الصناعي عرب سات وهذا باستخدام التردد التالي:

التردد: 12692.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

قناة الفجر الجزائرية

وهي تقوم بعرض المسلسل كل يوم خميس مترجم باللغة العربية ويمكنكم تنزيل القناة من خلال القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد التالي: