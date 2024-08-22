كونامي تفعلها بكجات وكوينز وهدايا احداث الخميس القادم بيس موبايل e football pes وموعد نزول بيس 2025، تقدم كونامي كل يوم خميس تحديث مميز للعبتها الأقوى وهي بيس موبايل e football، وفي كل تحديث تقدم مجموعة جديدة متنوعة من اللاعبين والأحداث المتنوعة والمميزة والهدايا للاعبين، وسوف نتعرف معا في السطور القادمة هاى بكجات وكوينز وهدايا الخميس القادم.

بكجات وكوينز وهدايا احداث الخميس القادم بيس موبايل e football pes

تعال معنا لنتعرف سويا على كونامي تفعلها بكجات وكوينز وهدايا، احداث الخميس القادم بيس موبايل e football pes 2025، حيث سنستعرض لكم ملخص ما تقدمه كونامي في الخميس القادم وذلك من خلال ما يلي:

نزول بكدج نجوم الأسبوع بعد غياب بعد عودة الدوريات الكبيرة للعب مرة أخرى.

من المتوقع نزول النجم المصري محمد صلاح بعد تألقة في مباراة فريقه وإحرازه هدف رائع وصناعة هدف آخر.

كذلك نزول ساكا لاعب أرسنال في البكدج بعد تألقه في مباراته الأولى بعد إحرازه هدف وصناعته هدف أيضا.

وكذلك اللاعب ليفاندوفيسكي لاعب برشلونه بعد إحرازه هدفين في أولى مباريات الفريق.

عدم نزول بكجات الإنتقالات مره أخرى.

عودة حالات اللاعبين الA بمعني زيادة طاقات بعض اللاعبين الذين تألقو في المبريات السابقة.

حصول اللاعبين على 50 كوينز من تسجيل الدخول المتتابع.

وكذلك حصول اللاعبين على 100 كوينز من حدثين خاصين بفرق الدوريات الكبرى.

موعد نزول بيس 2025 رسميا

فبعد أن توصلنا معكم عبر ما تم ذكره إلى كونامي تفعلها بكجات وكوينز وهدايا، احداث الخميس القادم بيس موبايل e football pes، ها نحن نصل الآن إلى موعد نزول بيس 2025 رسميا، يترقب الجميع بشغف كبير موعد إصدار بيس موبايل 2025، الذي يمثل أحدث إصدار للعبة بيس ويأتي مزوداً بالعديد من الإضافات والمزايا المميزة.

عادةً ما يتم إطلاق الإصدارات الجديدة من اللعبة في سبتمبر من كل عام، لذا من المتوقع أن يبدأ تحديث بيس في بداية سبتمبر، تحديداً من يوم 12 وينتهي في يوم 15 من نفس الشهر.

خطوات تحديث لعبة بيس موبايل

فبعد أن توصلنا من خلال ما سبق إلى كونامي تفعلها بكجات وكوينز وهدايا، احداث الخميس القادم بيس موبايل e football pes وموعد نزول بيس 2025، ننتقل بكم إلى التعرف على خطوات تحديث لعبة بيس موبايل 2024، حيث يمكنك تحديث لعبة بيس موبايل من خلال الخطوات التالية:

الدخول عبر تطبيق جوجل بلاي أو آب ستور. كتابة اسم اللعبة في المكان المخصص للبحث. بعد ظهور اللعبة اضغط على كلمة تحديث أعلى الصفحة. الإنتظار حتى ينتهي التحميل وظهور أيقونة اللعبة على الجهاز.

مميزات لعبة بيس موبايل 2024 -2025

سلطنا الضوء من خلال ما سبق على كونامي تفعلها بكجات وكوينز وهدايا، احداث الخميس القادم بيس موبايل e football pes وموعد نزول بيس 2025، ننتقل بكم الآن لنخوض معا فيما يخص مميزات لعبة بيس موبايل 2025، حيث تتمتع لعبة بيس موبايل بعدد من المزايا المهمة والتي نذكرها فيما يلي: