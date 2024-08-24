سجل حالا.. خطوات التسجيل في منفعة دخل الأسرة في سلطنة عمان 2024 والشروط

قامت الحكومة بإطلاق منفعة دخل الأسرة في سلطنة عمان وهي عبارة عن مساعدة مالية يتم منحها للأسر ذات الدخل المنخفض وهذا من أجل مساعدتهم في الحصول على الاحتياجات الخاصة بهم وتوفير مستوى اقتصادي أفضل، يجب العلم أن المبلغ يكون غير ثابت وهذا يتوقف على حسب عدد أفراد العائلة ويتم تحديد قيمة الدعم من خلال ضرب عدد الأسرة في 115 ريال عماني والناتج هو المبلغ الذي تستحقه الأسرة، وهذا ما سنتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

منفعة دخل الأسرة في سلطنة عمان

قامت الجهات المسؤولة بإطلاق رابط إلكتروني والذي يساعد الأسر المحتاجة في التسجيل على منفعة دخل الأسرة في سلطنة عمان وهذا بعد أن يقوم المستفيد بإجراء بعض الخطوات وهي:

يرجى التوجه إلى الصفحة الخاصة بصندوق الحماية الوطني وهذا من خلال النقر على ذلك الرابط. بعد ذلك سوف يفتح لك نموذج تقديم يجب عليك كتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل دقيق. قم بارسال المستندات الموضحة أمامك بدقة. أخيرا انقر على إرسال الطلب وانتظر حتى يتم مراجعة الطلب من قبل الجهات المعنية.

شروط التسجيل في منفعة دخل الأسرة في سلطنة عمان

قام صندوق الحماية الوطني بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل الاستفادة من منفعة دخل الأسرة في سلطنة عمان وهي: