نضف تليفونك أول بأول.. طريقة منع واتساب من حفظ الوسائط تلقائيا بمعرض الصور

يعمل تطبيق واتساب بشكل افتراضي على حفظ الصور ومقاطع الفيديو التي يتم استلامها في معرض الصور الخاص بالهاتف تلقائيا، ومع ذلك قد لا يكون هذا الإعداد مثاليا للجميع حيث إن بعض الملفات المرسلة عبر التطبيق قد لا تكون ذات فائدة أو تستحق الاحتفاظ بها في معرض الصور بالتالي، قد يكون من الضروري منع واتساب من حفظ الوسائط تلقائيا لضمان تنظيم محتوى الوسائط.

منع واتساب من حفظ الوسائط تلقائيا

يقوم التطبيق منع واتساب من حفظ الوسائط تلقائيا بتنزيل الصور ومقاطع الفيديو إلى ألبوم الكاميرا على أجهزة الهاتف المحمول و إذا كنت ترغب في تعطيل حفظ هذه الصور يمكنك اتباع الخطوات التالية:

على الآيفون:

افتح تطبيق واتساب واضغط على أيقونة الإعدادات في أسفل الشاشة على اليمين.

انتقل إلى استخدام البيانات والتخزين ثم اختر تلقائي تحميل الوسائط.

قم بتعطيل جميع خيارات التحميل التلقائي للصور ومقاطع الفيديو والصوتيات والمستندات.

لتفعيل أو تعطيل وظيفة حفظ في ألبوم الكاميرا، اضغط على الرمز الموجود على اليسار بجانب الخيار حسب تفضيلاتك.

على نظام الأندرويد:

هناك طريقة مختلفة يمكنك اتباعها وهي فتح التطبيق على جهاز الأندرويد والضغط على النقاط الثلاث في أعلى اليمين لفتح القائمة.

اختر كلمة الإعدادات، ثم اضغط على استخدام البيانات والتخزين.

ستجد ثلاث خيارات لتنزيل الوسائط تلقائيا باستخدام بيانات الجوال، عبر شبكة Wi-Fi وأثناء التجوال.

يمكنك تخصيص أنواع الملفات التي يتم تنزيلها وفقا لهذه الخيارات، على سبيل المثال يمكنك تعطيل تنزيل الصور تلقائيا عند استخدام بيانات الجوال وأثناء التجوال.

مزايا عدم حفظ الصور من الواتس اب في الاستديو

ميزة منع واتساب من حفظ الوسائط تلقائيا تعد سيفا ذو حدين، حيث تقدم فوائد معينة لكنها قد تسبب أيضا بعض الإزعاج و يمكن أن يوفر لك فوائد ملحوظة في مجالين رئيسيين: