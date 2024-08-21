انتعاشاً يروي العطش..طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع مشروب الصيف المنعش في دقائق بأقل التكاليف

في فصل الصيف الحار يبحث الكثير من الناس عن وسائل للتخفيف من وطأة الحر والشعور بالانتعاش والبرودة، واحداً من أبرز هذه الوسائل هو عصير الليمون بالنعناع، والذي يعد واحداً من أكثر الوصفات المنعشة والمرغوبة خلال هذا الفصل، وهذا العصير ليس مجرد مشروب لتبريد الجسم في الحر، بل هو أيضاً مليء بالفوائد الصحية والغذائية، نظراً لاحتوائه على مكونات طبيعية فعالة وكما أنه سهل التحضير في المنزل، ولا يحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد. لهذه الأسباب، يلجأ إليه الكثيرون كمشروب مفضل في مختلف الأوقات وجنباً إلى جنب مع الوجبات في هذا المقال، سنستعرض مكونات هذا العصير المنعش وطريقة تحضيره، إلى جانب التعرف على أبرز فوائده الصحية والغذائية.

طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع

المكونات:

ليمون

أوراق نعناع

لتر من الماء المثلج

سكر (حسب الرغبة)

قرفة سائلة

خطوات التحضير:

اغسل الليمون جيدًا ثم قشره. ضع الليمون المقشر في الخلاط. أضف أوراق النعناع والسكر حسب الرغبة. أضف القرفة السائلة. اخلط جميع المكونات في الخلاط حتى تحصل على مزيج متجانس. صف العصير للتخلص من الشوائب. صب العصير في أكواب التقديم.

طريقة عمل سموزي الليمون بالنعناع

المكونات:

ليمون

لتر من الماء المثلج

ملعقة كبيرة من النعناع

أعواد قرفة

سكر (أو عسل حسب الرغبة)

خطوات التحضير:

اعصر الليمون وضعه في الخلاط. أضف القرفة والسكر (أو العسل) حسب الرغبة. اخلط جميع المكونات في الخلاط حتى تحصل على مزيج متجانس. صف السموزي للتخلص من الشوائب. ضع السموزي في الأكواب الخاصة بالتقديم.

فوائد عصير الليمون بالنعناع: