«سلي طفلك 24 ساعة أغاني وكرتون» استقبال تردد قناة بطوط الجديد 2024 على النايل سات بإشارة قوية مجانااا

تبحث الأمهات عن تردد قناة بطوط للأطفال 2024 الجديد بشكل مكثف، وذلك من أجل تسلية أطفالهن بأوقات الفراغ، وتعد قناة بطوط كيدز أفضل القنوات الفضائية الموجودة على مستوى الوطن العربي بأكمله، حيث تعرض جميع أفلام الكرتون الحصرية والأغاني طوال اليوم.

تردد قناة بطوط الجديد 2024

ازداد البحث في الآونة الأخيرة عن تردد قناة بطوط للأطفال 2024 الجديد، بعد الإعلان عن تحديث وتغيير بيانات وإحداثيات القناة، وذلك من أجل تحسين مستوى الخدمة، حيث تنقل قنوات بطوط الجديدة أشهر الأفلام الكرتونية الحصرية والبرامج المتنوعة، والتي تهدف كلها إلى غرس التعاليم والمفاهيم الدينية الصحيحة في الطفل العربي بصورة سهلة ومبسطة يتمكن الطفل استيعابها بدون صعوبات، ولقد قامت إدارة القناة بتحسين الإشارة على جميع الأقمار الصناعية لضمان انتشارها بجميع أنحاء الوطن العربي بجودة عالية، وفيما يلي التردد:

اسم القناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب مؤشر تصحيح الخطأ جودة القناة بطوط كيدز نايل سات 11494 27500 أفقي ⅚ hd Batoot Kids عرب سات 11594 27500 عمودي 6/5 SD

خطوات ضبط قناة Batoot Kids على النايل سات

يتاح الآن استقبال وضبط قناة بطوط للأطفال 2024 الجديدة على جميع الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات من خلال اتباع النقاط الآتية: