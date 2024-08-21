«الان» خطوات استخراج البطاقة الذهبية بالجزائر 2024 والشروط المطلوبه عبر هيئة البريد الجزائري

أعلنت هيئة البريد الجزائرية خطوات استخراج البطاقة الذهبية الجزائر 2024 إلكترونياً، والتي تمنح حاملها الكثير من الامتيازات الإضافية والتسهيلات المالية، فمن خلالها يتم إنجاز المعاملات في وقت قصير وبجهد قليل، كما كشفت الجهات المختصة الشروط والمستندات التي لابد من تقديمها للجهة المعنية، وبناء عليها يتم الموافقة على استخراجها، ومن الممكن أيضاً الاستفادة من تلك البطاقة في سداد الرسوم المالية للخدمات الحكومية والخاصة وفي مجالات الشراء.

خطوات استخراج البطاقة الذهبية بالجزائر 2024

لكي تسهل هيئة البريد على جميع المواطنين قامت بتوضيح طريقة استخراج البطاقة الذهبية بالجزائر 2024 عبر شبكة الإنترنت، حيث صرحت السلطات الجزائرية بشأن إمكانية الحصول على البطاقة الذهبية من خلال تقديم طلب موجه إلى مؤسسة البريد، إذ تُسهل تلك البطاقة على حامليها جميع خدمات الدفع إلى جانب أنها تعمل على تسريع عمليات التحويلات البريدية، وتمثل خطوات استخراجها في النقاط الآتية:

تسجيل الدخول إلى منصة هيئة البريد الجزائري الرسمية.

من الصفحة الرئيسية قم باختيار أيقونة البطاقة الذهبية.

تعبئة نموذج الطلب، ثم تسجيل البيانات المطلوبة بشكل صحيح، والمتمثلة في: الاسم. رقم الهوية الوطنية. مكان الإقامة. رقم الجوال. إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة.

الإطلاع على البيانات المدخلة ومراجعتها بدقة، ومن ثم التوجه للصفحة التالية من أجل دفع الرسوم الخاصة بإصدار البطاقة.

الضغط على خانة تقديم الطلب.

شروط إصدار البطاقة الذهبية من البريد الجزائري

وضعت الجهات المختصة مجموعة من الشروط والمتطلبات لابد من تحققها عند تقديم طلب إصدار البطاقة الذهبية، وهي كالتالي: