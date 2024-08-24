خصومات تصل لـ1000 ريال فوري من مكتبة جرير السعودية على هاتف Samsung galaxy S24 Ultra تعرف على المميزات والمواصفات

الخاصية التفاصيل

دعم الشريحتين يدعم شريحتين من نوع Nano SIM

NFC نعم

دعم الشبكات الجيل الثاني 2G، الجيل الثالث 3G، الجيل الرابع 4G، الجيل الخامس 5G

الأبعاد 79 × 162.3 × 8.6 ملم

الوزن 233 جرام

مقاومة الماء والغبار بشهادة IP68 (مقاوم للماء حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة)

قلم S Pen مرفق، مع تأخير 2.8 ميلي ثانية، يتم وضعه داخل جسم الهاتف

الخامات ظهر من الزجاج محمي بـ Gorilla Glass Armor وإطار من التيتانيوم

الشاشة 6.8 بوصة Dynamic LTPO AMOLED 2X، دقة 1440 × 3088 بكسل، كثافة بكسلات 505 بكسل لكل بوصة، معدل تحديث 120Hz، دعم HDR10+، حماية Corning Gorilla Glass Armor، سطوع يصل إلى 2600 شمعة

خيارات الذاكرة 256 جيجا بايت UFS 4.0 مع 12 جيجا بايت RAM

512 جيجا بايت UFS 4.0 مع 12 جيجا بايت RAM

1 تيرا بايت UFS 4.0 مع 12 جيجا بايت RAM

توسيع التخزين لا يدعم

المعالج Snapdragon 8 Gen 3، تكنولوجيا 4 نانو

معالج رسومي Adreno 750

الكاميرا الأمامية 12 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.2

الكاميرات الخلفية 200 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/1.7 (أساسية، دعم OIS)

50 ميجا بكسل (Periscope، زوم بصري 5x، زوم ديجيتال 100x، دعم OIS)

10 ميجا بكسل (زوم قريب 3x، دعم OIS)

12 ميجا بكسل (عريضة، فتحة عدسة F/2.2)

تصوير الفيديو 8K بسرعة 24/30 إطار في الثانية

4K بسرعة 30/60/120 إطار في الثانية

FHD بسرعة 30/60/240 إطار في الثانية

HD بسرعة 960 إطار في الثانية

الميكروفون ميكروفون ثانوي لعزل الضوضاء

الواي فاي a/b/g/n/ac/6e/7، tri-band، Wi-Fi Direct

البلوتوث 5.3، A2DP، LE

GPS نعم، مع دعم GLONASS، BDS، GALILEO

الأمان مستشعر بصمة تحت الشاشة (Ultrasonic)، Face Unlock

الصوت سماعات ستيريو

المستشعرات مستشعر تسارع، استشعار القرب، جيروسكوب، بوصلة، بارومتر

الاتصال بالكمبيوتر دعم Samsung DeX

المساعد الصوتي Bixby

منفذ USB Type-C، دعم OTG

البطارية 5000 مللي أمبير، دعم شحن سريع 45W، شحن لاسلكي 15W، شحن لاسلكي عكسي 4.5W

نظام التشغيل أندرويد 14 مع واجهة One UI 6.1