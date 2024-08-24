خصومات تصل لـ1000 ريال فوري من مكتبة جرير السعودية على هاتف Samsung galaxy S24 Ultra تعرف على المميزات والمواصفات

هاتف سامسونج جالكسي أس 24 ألترا هو أحدث إضافة إلى سلسلة هواتف سامسونج جالكسي الرائدة، ويعد من بين أكثر الهواتف الذكية تقدما في السوق اليوم و يمثل قمة الابتكار والتكنولوجيا في عالم الهواتف الذكية ويجمع بين القوة والأداء المتميز مع تصميم أنيق ومتقدم، وفي المقال سنقدم لكم عرض مكتبة جرير على هاتف سامسونج جالكسي أس 24 ألترا.
مواصفات هاتف سامسونج جالكسي أس 24 ألترا
إليكم مواصفات هاتف سامسونج جالكسي أس 24 ألترا يكون كالتالي:
|الخاصية
|التفاصيل
|دعم الشريحتين
|يدعم شريحتين من نوع Nano SIM
|NFC
|نعم
|دعم الشبكات
|الجيل الثاني 2G، الجيل الثالث 3G، الجيل الرابع 4G، الجيل الخامس 5G
|الأبعاد
|79 × 162.3 × 8.6 ملم
|الوزن
|233 جرام
|مقاومة الماء والغبار
|بشهادة IP68 (مقاوم للماء حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة)
|قلم S Pen
|مرفق، مع تأخير 2.8 ميلي ثانية، يتم وضعه داخل جسم الهاتف
|الخامات
|ظهر من الزجاج محمي بـ Gorilla Glass Armor وإطار من التيتانيوم
|الشاشة
|6.8 بوصة Dynamic LTPO AMOLED 2X، دقة 1440 × 3088 بكسل، كثافة بكسلات 505 بكسل لكل بوصة، معدل تحديث 120Hz، دعم HDR10+، حماية Corning Gorilla Glass Armor، سطوع يصل إلى 2600 شمعة
|خيارات الذاكرة
|
|توسيع التخزين
|لا يدعم
|المعالج
|Snapdragon 8 Gen 3، تكنولوجيا 4 نانو
|معالج رسومي
|Adreno 750
|الكاميرا الأمامية
|12 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.2
|الكاميرات الخلفية
|
|تصوير الفيديو
|
|الميكروفون
|ميكروفون ثانوي لعزل الضوضاء
|الواي فاي
|a/b/g/n/ac/6e/7، tri-band، Wi-Fi Direct
|البلوتوث
|5.3، A2DP، LE
|GPS
|نعم، مع دعم GLONASS، BDS، GALILEO
|الأمان
|مستشعر بصمة تحت الشاشة (Ultrasonic)، Face Unlock
|الصوت
|سماعات ستيريو
|المستشعرات
|مستشعر تسارع، استشعار القرب، جيروسكوب، بوصلة، بارومتر
|الاتصال بالكمبيوتر
|دعم Samsung DeX
|المساعد الصوتي
|Bixby
|منفذ USB
|Type-C، دعم OTG
|البطارية
|5000 مللي أمبير، دعم شحن سريع 45W، شحن لاسلكي 15W، شحن لاسلكي عكسي 4.5W
|نظام التشغيل
|أندرويد 14 مع واجهة One UI 6.1
|الألوان
|التيتانيوم الأسود، التيتانيوم الرمادي، التيتانيوم البنفسجي، التيتانيوم الأصفر
سعر هاتف سامسونج جالكسي أس 24 ألترا
أسعار هاتف سامسونج جالكسي أس 24 ألترا في بعض البلاد العربية كالآتي:
في مصر:
- النسخة 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام: بسعر حوالي 46,000 جنيه مصري ضمان دولي.
- بسعر حوالي 52,000 جنيه مصري ضمان محلي.
- النسخة 512 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام: بسعر حوالي 58,000 جنيه مصري ضمان محلي.
في السعودية:
- النسخة 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام: بسعر 3,600 ريال سعودي.
- النسخة 512 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام: بسعر 4,200 ريال سعودي.
في الإمارات:
- النسخة 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام: بسعر 3,200 درهم إماراتي.
- النسخة 512 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام: بسعر 3,700 درهم إماراتي.