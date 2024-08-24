خصومات تصل لـ1000 ريال فوري من مكتبة جرير السعودية على هاتف Samsung galaxy S24 Ultra تعرف على المميزات والمواصفات

Ahmed.samir تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
خصومات تصل لـ1000 ريال فوري من مكتبة جرير السعودية على هاتف Samsung galaxy S24 Ultra تعرف على المميزات والمواصفات
هاتف سامسونج جالكسي أس 24 ألترا

هاتف سامسونج جالكسي أس 24 ألترا هو أحدث إضافة إلى سلسلة هواتف سامسونج جالكسي الرائدة، ويعد من بين أكثر الهواتف الذكية تقدما في السوق اليوم و يمثل قمة الابتكار والتكنولوجيا في عالم الهواتف الذكية ويجمع بين القوة والأداء المتميز مع تصميم أنيق ومتقدم، وفي المقال سنقدم لكم عرض مكتبة جرير على هاتف سامسونج جالكسي أس 24 ألترا.

مواصفات هاتف سامسونج جالكسي أس 24 ألترا

إليكم مواصفات هاتف سامسونج جالكسي أس 24 ألترا يكون كالتالي:

 
الخاصية التفاصيل
دعم الشريحتين يدعم شريحتين من نوع Nano SIM
NFC نعم
دعم الشبكات الجيل الثاني 2G، الجيل الثالث 3G، الجيل الرابع 4G، الجيل الخامس 5G
الأبعاد 79 × 162.3 × 8.6 ملم
الوزن 233 جرام
مقاومة الماء والغبار بشهادة IP68 (مقاوم للماء حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة)
قلم S Pen مرفق، مع تأخير 2.8 ميلي ثانية، يتم وضعه داخل جسم الهاتف
الخامات ظهر من الزجاج محمي بـ Gorilla Glass Armor وإطار من التيتانيوم
الشاشة 6.8 بوصة Dynamic LTPO AMOLED 2X، دقة 1440 × 3088 بكسل، كثافة بكسلات 505 بكسل لكل بوصة، معدل تحديث 120Hz، دعم HDR10+، حماية Corning Gorilla Glass Armor، سطوع يصل إلى 2600 شمعة
خيارات الذاكرة
  • 256 جيجا بايت UFS 4.0 مع 12 جيجا بايت RAM
  • 512 جيجا بايت UFS 4.0 مع 12 جيجا بايت RAM
  • 1 تيرا بايت UFS 4.0 مع 12 جيجا بايت RAM
توسيع التخزين لا يدعم
المعالج Snapdragon 8 Gen 3، تكنولوجيا 4 نانو
معالج رسومي Adreno 750
الكاميرا الأمامية 12 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.2
الكاميرات الخلفية
  • 200 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/1.7 (أساسية، دعم OIS)
  • 50 ميجا بكسل (Periscope، زوم بصري 5x، زوم ديجيتال 100x، دعم OIS)
  • 10 ميجا بكسل (زوم قريب 3x، دعم OIS)
  • 12 ميجا بكسل (عريضة، فتحة عدسة F/2.2)
تصوير الفيديو
  • 8K بسرعة 24/30 إطار في الثانية
  • 4K بسرعة 30/60/120 إطار في الثانية
  • FHD بسرعة 30/60/240 إطار في الثانية
  • HD بسرعة 960 إطار في الثانية
الميكروفون ميكروفون ثانوي لعزل الضوضاء
الواي فاي a/b/g/n/ac/6e/7، tri-band، Wi-Fi Direct
البلوتوث 5.3، A2DP، LE
GPS نعم، مع دعم GLONASS، BDS، GALILEO
الأمان مستشعر بصمة تحت الشاشة (Ultrasonic)، Face Unlock
الصوت سماعات ستيريو
المستشعرات مستشعر تسارع، استشعار القرب، جيروسكوب، بوصلة، بارومتر
الاتصال بالكمبيوتر دعم Samsung DeX
المساعد الصوتي Bixby
منفذ USB Type-C، دعم OTG
البطارية 5000 مللي أمبير، دعم شحن سريع 45W، شحن لاسلكي 15W، شحن لاسلكي عكسي 4.5W
نظام التشغيل أندرويد 14 مع واجهة One UI 6.1
الألوان التيتانيوم الأسود، التيتانيوم الرمادي، التيتانيوم البنفسجي، التيتانيوم الأصفر

سعر هاتف سامسونج جالكسي أس 24 ألترا

أسعار هاتف سامسونج جالكسي أس 24 ألترا في بعض البلاد العربية كالآتي:

في مصر:

  • النسخة 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام: بسعر حوالي 46,000 جنيه مصري ضمان دولي.
  • بسعر حوالي 52,000 جنيه مصري ضمان محلي.
  • النسخة 512 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام: بسعر حوالي 58,000 جنيه مصري ضمان محلي.

في السعودية:

  • النسخة 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام: بسعر 3,600 ريال سعودي.
  • النسخة 512 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام: بسعر 4,200 ريال سعودي.

في الإمارات:

  • النسخة 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام: بسعر 3,200 درهم إماراتي.
  • النسخة 512 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام: بسعر 3,700 درهم إماراتي.
معلومات الكاتب
Ahmed.samir

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
“جهاز بتاع العاب”.. سعر ومواصفات هاتف Xiaomi Poco F5 بأحدث كاميرا عالية الدقة وبطارية قوية
إنضم لقناتنا على تيليجرام